Nestvaran kiks Nojera! Legendarni Nemac primio gol za 5 sekundi - i to kakav (VIDEO)
Ne dešava mu se ovo prvi put...
Manuel Nojer napravio je veliki propust na samom početku bavarskog derbija, a Augsburg je to kaznio i poveo protiv Bajerna već u petoj sekundi utakmice petog kola Bundeslige.
Početna akcija gostiju bila je takva da je lopta odmah prosleđena upravo iskusnom golmanu, a on se odmah našao pod pritiskom Robina Felhauera.
Međutim, umesto sigurnog dodavanja, Nojer je pokušao da prebaci loptu preko protivnika koji je krenuo u presing, ali je njegov potez završio na najgori mogući način.
Felhauer je pročitao nameru čuvara mreže, presekao dodavanje i praktično se ušetao sa loptom u mrežu velikog rivala već posle pet sekundi fudbala,
Svestan greške koju je napravio, Nojer se odmah izvinio saigračima. Pred ekipom iz Minhena sada je zadatak da nadoknadi rano primljeni pogodak i izbegne da kiks iskusnog golmana odluči ishod derbija. Utakmica je počela u 15.30.
Preporučujemo
Lalatović digao prašinu: Evo šta je rekao o Rijeri i Iliću
10. 10. 2026. u 12:43
Ilić digao uzbunu u Humskoj: Ovo je previše za Partizan, moramo da se probudimo
10. 10. 2026. u 11:14
Miloš Krunić za Novosti: Sale ima podršku cele ekipe, izdržali smo svašta...
10. 10. 2026. u 08:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ŠTA OVO BI? Embid se izblamirao kao nikada do sada! (VIDEO)
DEBI Lebrona Džejmsa za Filadefliju nije jedina stvar koja je privukla pažnju sa sinoćnjeg meča Netsa i Seventisiksersa (114:110).
09. 10. 2026. u 16:36
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)