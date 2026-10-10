Nestvaran kiks Nojera! Legendarni Nemac primio gol za 5 sekundi - i to kakav (VIDEO)

Ne dešava mu se ovo prvi put...

AP Photo/Matthias Schrader

Manuel Nojer napravio je veliki propust na samom početku bavarskog derbija, a Augsburg je to kaznio i poveo protiv Bajerna već u petoj sekundi utakmice petog kola Bundeslige.

Početna akcija gostiju bila je takva da je lopta odmah prosleđena upravo iskusnom golmanu, a on se odmah našao pod pritiskom Robina Felhauera.

Međutim, umesto sigurnog dodavanja, Nojer je pokušao da prebaci loptu preko protivnika koji je krenuo u presing, ali je njegov potez završio na najgori mogući način.

Felhauer je pročitao nameru čuvara mreže, presekao dodavanje i praktično se ušetao sa loptom u mrežu velikog rivala već posle pet sekundi fudbala,

Neuer??? https://t.co/5CxQxAakIe — SIR AHMED (@midopido21) October 10, 2026

Svestan greške koju je napravio, Nojer se odmah izvinio saigračima. Pred ekipom iz Minhena sada je zadatak da nadoknadi rano primljeni pogodak i izbegne da kiks iskusnog golmana odluči ishod derbija. Utakmica je počela u 15.30.