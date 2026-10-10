Fudbal

Nestvaran kiks Nojera! Legendarni Nemac primio gol za 5 sekundi - i to kakav (VIDEO)

У. Ћ.

10. 10. 2026. u 15:54

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ne dešava mu se ovo prvi put...

Нестваран кикс Нојера! Легендарни Немац примио гол за 5 секунди - и то какав (ВИДЕО)

AP Photo/Matthias Schrader

Manuel Nojer napravio je veliki propust na samom početku bavarskog derbija, a Augsburg je to kaznio i poveo protiv Bajerna već u petoj sekundi utakmice petog kola Bundeslige.

Početna akcija gostiju bila je takva da je lopta odmah prosleđena upravo iskusnom golmanu, a on se odmah našao pod pritiskom Robina Felhauera.

Međutim, umesto sigurnog dodavanja, Nojer je pokušao da prebaci loptu preko protivnika koji je krenuo u presing, ali je njegov potez završio na najgori mogući način.

Felhauer je pročitao nameru čuvara mreže, presekao dodavanje i praktično se ušetao sa loptom u mrežu velikog rivala već posle pet sekundi fudbala,

Svestan greške koju je napravio, Nojer se odmah izvinio saigračima. Pred ekipom iz Minhena sada je zadatak da nadoknadi rano primljeni pogodak i izbegne da kiks iskusnog golmana odluči ishod derbija. Utakmica je počela u 15.30.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN: Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku Dan počinjem i završavam molitvom

"VIŠE NISAM SREMAC, VEĆ ISTRIJAN": Maca zauvek napustio Srbiju, odselio se u Hrvatsku "Dan počinjem i završavam molitvom"