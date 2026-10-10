ARSENAL DOVODI NOVOG INIJESTU: "Tobdžije" ga kradu ispred nosa Realu, Barseloni, Liverpulu, Borusiji....
Arsenal je krenuo po mladog fudbalera koji je privukao pažnju nekih od najvećih klubova na svetu.
Za mladog Meksikanca zainteresovani su i Real Madrid, Barselona, Liverpul, Borusija Dortmund i Benfika, a njegov ugovor sadrži otkupnu klauzulu od 28 miliona dolara.
Hilberto Mora ima 17 godina i važi za jednog od najvećih talenata meksičkog fudbala. Ovog leta postao je najmlađi igrač koji je nastupio za reprezentaciju Meksika na Svetskom prvenstvu.
Uprkos mladosti, ofanzivni vezista već je odigrao 62 utakmice za Tihuanu u svim takmičenjima, postigao 15 golova i zabeležio tri asistencije.
Nekadašnji trener Tihuane Huan Karlos Osorio uporedio ga je sa legendarnim Andresom Inijestom, posebno pohvalivši njegovu kontrolu lopte i sposobnost da se okrene jednim pokretom.
Bivši selektor Meksika Havijer Agire takođe je istakao njegov ogroman talenat posle prošlogodišnjeg polufinala Zlatnog kupa KONKAKAF.
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