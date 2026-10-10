Politika

VUČIĆ U NOVOM SPOTU LISTE "UJEDINJENA SRBIJA": Ima nas koji reči pretvaramo u dela (VIDEO)

Novosti online

10. 10. 2026. u 17:01

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PLATE će nastaviti da rastu, poručuje u novom spotu svoje liste Aleksandar Vučić, prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i njen nosilac.

ВУЧИЋ У НОВОМ СПОТУ ЛИСТЕ УЈЕДИЊЕНА СРБИЈА: Има нас који речи претварамо у дела (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

"Ima nas koji reči pretvaramo u dela", naveo je Vučić u novom spotu.

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