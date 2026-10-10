VUČIĆ U NOVOM SPOTU LISTE "UJEDINJENA SRBIJA": Ima nas koji reči pretvaramo u dela (VIDEO)

JESEN je sezona kada mnogi u Srbiji kreću u šumu u potrazi za vrganjima, lisičarkama i drugim samoniklim pečurkama. Kilogram vrganja na tržištu može da dostigne cenu od oko 3.500 dinara, ali to ne znači da će toliko novca dobiti i berač. Otkupna cena zavisi od kvaliteta pečuraka, potražnje i količine koja se nađe u šumi, dok suša i nepovoljni vremenski uslovi mogu da pokvare celu sezonu.