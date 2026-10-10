Ovo može samo Bundesliga! Četiri poništena gola, kiks Bajerna i istorijska greška Nojera...

Fudbaleri Bajerna iz Minhena odigrali su nerešeno protiv Augzburga (2:2) u utakmici petog kola Bundeslige, u kojoj su viđeni brojni preokreti, velike greške i čak četiri poništena pogotka bavarskog giganta.

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Bajern je u ovaj duel ušao kao favorit, ali je domaći tim pokazao da neće lako prepustiti bodove. Gosti su imali prilike da dođu do pobede, međutim, pored propuštenih šansi, čak četiri puta im je slavlje pokvarila sudijska odluka zbog ofsajda.

Posebno će se ovaj meč pamtiti po slaboj reakciji Manuela Nojera, koji je direktno doprineo pogocima protivničke ekipe.

Šok za Bajern već na početku

Augzburg je do prednosti stigao praktično odmah po početku susreta. Već posle pet sekundi igre, Felhauer je iskoristio veliku grešku Nojera i zatresao mrežu za vođstvo domaćina. Bio je to najbrži pogodak u istoriji Bundeslige.

Bajern je pokušavao da odgovori, ali su mu pojedini golovi poništeni zbog nedozvoljenih pozicija. VAR je intervenisao nakon situacija u kojima su se u ofsajdu našli Stanišić i Dejvis, dok je poništen i pogodak Harija Kejna.

Na odmor se otišlo sa minimalnom prednošću Augzburga, ali je nastavak utakmice doneo još uzbuđenja.

Preokreti i nove greške Nojera

Bajern je do izjednačenja stigao u 55. minutu, kada je Saibari iskoristio dobro dodavanje Kejna. Pravovremenim utrčavanjem kroz sredinu terena uspeo je da prihvati loptu i precizno je pošalje u mrežu za 1:1.

Radost gostiju nije dugo trajala. Augzburg je u 64. minutu ponovo poveo, a strelac je bio Rodrigo Ribeiro. Nojer je još jednom loše reagovao, odbivši loptu pravo pred protivničkog fudbalera, koji nije propustio priliku da je sprovede u gol.

Bajern je tako ponovo morao da juri rezultat, a spas je pronašao zahvaljujući dobro organizovanoj akciji. Hari Kejn se ubacio u kazneni prostor i poslao povratnu loptu ka drugoj stativi, gde je Natanijel Braun ostao potpuno sam i pogodio za 2:2.

VAR ponovo zaustavio Bavarce

U završnici susreta Bajern je krenuo po sva tri boda i učinilo se da je do njih i stigao. Ipak, u šestom minutu nadoknade vremena poništen mu je još jedan pogodak, pošto je Serž Gnabri bio u ofsajdu.

Tako je i četvrti gol minhenskog tima na ovoj utakmici ostao bez potvrde, a Augzburg je uspeo da sačuva remi uprkos velikom pritisku rivala.

Ovaj rezultat predstavlja još jedan neočekivan gubitak bodova za Bajern, koji je u prvih pet kola već dva puta remizirao. Za razliku od prethodne sezone, kada je poraze beležio izuzetno retko, bavarski klub sada ima razloga za zabrinutost, posebno zbog grešaka u odbrani i propuštenih prilika u napadu.