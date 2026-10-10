ZELENSKI ZAPENIO ZBOG TRAMPOVOG DOGOVORA SA PUTINOM: Pokloni Rusiji donose novi teror svetu
POKLONI ruskom predsedniku Vladimiru Putinu neće doneti mir ili bilo kakvu korist civilizovanom svetu, a Rusija će se "odužiti" daljim terorom i podlošću, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, reagujući na dogovor Putina i američkog predsednika Donalda Trampa da Rusija isporuči više miliona tona dizel-goriva na američko i svetsko tržište.
- Rusi takvim terorom kompenzuju svoju nemogućnost da ostvare svoje ciljeve na frontu. Ove godine Rusija je najslabija na frontu nego u bilo kom drugom trenutku tokom rata. Zato se Putin oslanja na teror. Zato se oslanja na pokušaje zakulisnih dogovora o jednom ili drugom popuštanju pritiska na Rusiju kako bi kupio više vremena i mogućnosti za rat - ocenio je Zelenskim prenosi Ukrinform.
Prema njegoviim rečima, dozvola Rusiji da prodaje naftne derivate predstavlja investiciju u rat koji mora biti okončan, a ne nastavljen.
- Mir kroz slabost nikada ne dolazi. Danas su u Kijevu bili predstavnici Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, dvostranačka delegacija, i zahvalan sam im na poseti Ukrajini u tako teškom trenutku. Pitali su: Šta je potrebno da se okonča rat? Odgovor mora biti snažan. Moraju postojati sankcije po Zakonu Lindzija Grejema, mora postojati podrška Ukrajini u zaštiti života i mora postojati pritisak na Rusiju zbog rata. A danas je bio razgovor između lidera Amerike i Rusije. Razgovor koji vodi ka nečemu drugom - istakao je Zelenski.
Kako je naveo, nakon evropske odluke o ukidanju sankcija ruskim oligarsima, ruski napadi i zlostavljanje ljudi su se samo povećali.
Ranije u petak, Tramp i Putin postgli su dogovor o isporuci više miliona tona dizel-goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište, za šta je Tramp ocenio da će dovesti do brzog i značajnog pada cena tog energenta.
Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još 500.000 tona tokom novembra, a potom i milion tona u narednom periodu.
Prema njegovim rečima, Rusija bi, u zavisnosti od stanja svojih rafinerija, u kratkom roku trebalo da isporuči dodatna tri miliona tona dizel-goriva.
- Između naše potpune kontrole nad Ormuskim moreuzom i ove velike najave o ruskim energentima, cene dizela za Amerikance, ali i za ceo svet, brzo će i rekordno pasti - poručio je Tramp.
On je istakao da mu je jedan od glavnih prioriteta snižavanje cena za američke građane, posebno poljoprivrednike, stočare i kamiondžije.
(Tanjug)
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