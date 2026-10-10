FIFA ZAPANJILA PLANETU: Odlaže se Svetsko prvenstvo?
FIFA će u narednom periodu morati da donese bitnu odluku.
Saudijska Arabija biće organizator Svetskog prvenstva 2034. godine, ali još se ne zna kada će biti tačan termin održavanja.
U Kataru smo gledali prvo zimsko svetsko prvenstvo, a sada bi moglo da se ode i korak dalje. Zbog vrelih temperatura Mundijal se neće održavati u junu i julu, to je već sada jedino sigurno.
Zbog Ramazana 2034. godine, koji će biti od sredine novembra do sredine decembra upitno je i održavanje u zimskom periodu.
Saudijska kandidatura je još u svom dokumentu za domaćinstvo navela da ramazan i hadžiluk moraju da budu uzeti u obzir prilikom određivanja termina Mundijala.
Scenario koji se nameće jeste pravi presedan. Svetsko prvenstvo moglo bi da počne u završnici 2034. godine, a da se završi 2035. godine.
Ranije je kao mogućnost postojao januar 2034. godine, ali bi tada nastao novi problem, Zimske olimpijske igre...
Iako je MOK rekao da organizovanje dva velika takmičenja u isto vreme ne bi bio problem, ostaje stvar oko interesovanja publike, sponzora, televizijska prava...
Zbog svih ovih okolnosti, najrealniji scenario je da se Mundijal organizuje na prelazu iz 2034. u 2035. godinu.
Zvanični termin još ne postoji, a FIFA na svojoj stranici za Mundijal 2034. ne navodi datume odigravanja turnira. Saudijska Arabija je domaćin, ali konačnu odluku o rasporedu donosi FIFA.
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