Španac je u sjajnoj formi: Karlos Alkaraz ubedljivo startovao u Šangaju
TAMO gde je stao u Tokiju, Karlos Alkaraz je nastavio u Šangaju.
Španac je bez većih problema pobedio Huana Manuela Serundola sa 6:3, 6:3 i plasirao se u treće kolo ovog mastersa.
Prvi set je rešen u šestom gemu kad je treći teniser sveta napravio brejk. Potom je dva svoja servis gema dobio sa nulom i tako došao do vođstva.
Dominacija momka iz Mursije se nastavila. U drugom setu je odmah rivalu oduzeo servis, to je još jednom uradio do kraja i trijumfovao posle 67 minuta.
Karlos Alkaraz će u narednom kolu igrati protiv Belgijanca Zizua Bergsa, koji je sa 6:0, 6:3 razbio Ignasija Busea.
Podsetimo, Španac se nalazi u seriji od šest pobeda, pošto je nedavno slavio na turniru serije 500 u Tokiju.
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