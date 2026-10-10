Haos na meču Partizana: Stojković iznet na nosilima, otac uleteo na teren (VIDEO)

Rukometni susret Lavova i Partizana u ARKUS ligi obeležila je velika zdravstvena drama.

FOTO: Printskrin/Jutjub/Arkus liga

Neprijatna scena viđena je u 54. minutu meča kada je jedan duel na parketu izazvao veliki haos.

Naime, kada je Vladislav Kuleš, rukometaš Partizana, postiga gol njegova desna ruka ostala je ispružena, te je nehotice udario Aleksandra Stojkovića, mladog reprezentativca Srbije i pivotmena Lavova. On je ostao da leži na parketu, te je iznet na nosilima.

Dodatnu težinu potresnoj situaciji dala je i činjenica da su Stojkovićevi roditelji bili na tribinama.

Njegov otac, Rastko Stojković, koji je svojevremeno osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu za našu zemlju, u afektu je utrčao na teren i pokušao da se obračuna sa Belorusom.

Prisebno su reagovali članovi oba tima koji su smirili situaciju pre nego što je eskalirala.

Iz Partizana su se ubrzo oglasili porukom podrške igraču Lavova, uz želje da se što pre oporavi i vrati na teren.

- Misli našeg tima su sa Aleksandrom Stojkovićem, pivotmenom Lavova, koji je usled nezgodnog udarca i povrede iznet sa terena na nosilima. Rukometni klub Partizan mu želi brz oporavak i povratak na teren - saopštili su iz tabora crno-belih.

Ceo događaj bacio je senku na utakmicu koja je u tim trenucima već bila rešena. Gosti su imali prednost 22:37.