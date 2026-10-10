OTVORILI VRATA, A TAMO VUČIĆ: U novom spotu najavio veće penzije i plate (VIDEO)
PLATE će nastaviti da rastu, poručuje u novom spotu svoje liste Aleksandar Vučić, prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i njen nosilac.
Porodica koju smo upoznali u prvom spotu priuštila je sebi putovanje zahvaljujući poslednjem dodatku penzionerima.
– Tata, hvala ti na poklonu, ali mislim da ne treba da ostaneš sam – navodi se u spotu.
– Uživajte, deco. Našao sam ja ko će meni da pravi društvo! – odgovara gospodin.
Potom su otvorili vrata i ugledali Aleksandra Vučića.
– Tražili ste nekoga na koga možete da se oslonite – kaže Vučić.
– Od poslednjeg dodatka penzionerima uplatio sam im vikend za godišnjicu braka – objašnjava gospodin.
– A u decembru sledi novo povećanje penzija – dodaje Vučić.
– Odlično, onda ću da vodim babu u Vrnjačku Banju.
– A do tamo, najbolji, najširi digitalni autoput.
Na pitanja da li će put Vožd Karađorđe biti završen na vreme i da li će plate nastaviti da rastu, Vučić je odgovorio:
– Plate će nastaviti da rastu, a i Vožd Karađorđe biće završen na vreme. Ima nas koji reči pretvaramo u dela!
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