ARAKČI PORUČIO AMERIKANCIMA: Netanjahu koristi vašu krv i novac da spasi sebe
IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Arakči optužio je danas izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da pokušava da spase sebe na račun američkih života i resursa.
Arakči je u objavi na platformi X za Netanjahua rekao da predstavlja "traženog ratnog zločinca na čijim rukama je arapska, američka i iranska krv", koji "ne mari za sopstveni narod" u nastojanju da izbegne pravdu.
-Netanjahu je traženi ratni zločinac sa arapskom, američkom i iranskom krvlju na rukama. Da bi izbegao pravdu, on nema poštovanja ni prema sopstvenom narodu. Kao degenerisani kockar, očajnički pokušava da se spase uz još američke krvi i novca. Čak i američki senatori žele da se povuku, kazao je Arakči.
On je uz svoju objavu podelio i obraćanje izraelskog generala koji je kazao da je Netanjahu na rat sa palestinskim militantnim pokretom Hamas upozoren tri meseca nego što je njihov napad počeo, u oktobru 2023. godine, kao i da su taoci, koje je oteo Hamas, mogli ranije da budu vraćeni.
Tanjug
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