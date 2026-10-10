BOLADERI SRBIMA NA KOSMETU: Svi žive zaista u miru, situacija je dobra
PREDSTAVNICI "Studentske liste" jasno su svojim stavom pokazali šta misle o svakodnevnom progonu Srba na KiM
Razgovarili smo sa Albancima i potpuno smo srušili te predrasude i prepreke koje postoje na Kosovu. Svi žive zaista, sada je možda i čudno reći, u miru, ali situacija je dobra. Samo je problem ta propagandna materija koja dolazi sa strane prorežimskih medija. Kojase uvek trudi da tera na to zastrašivanje, na neke negativne teme.
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