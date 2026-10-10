Politika

BOLADERI SRBIMA NA KOSMETU: Svi žive zaista u miru, situacija je dobra

В. Н.

10. 10. 2026. u 18:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSTAVNICI "Studentske liste" jasno su svojim stavom pokazali šta misle o svakodnevnom progonu Srba na KiM

БОЛАДЕРИ СРБИМА НА КОСМЕТУ: Сви живе заиста у миру, ситуација је добра

Foto: printskrin

Razgovarili smo sa Albancima i potpuno smo srušili te predrasude i prepreke koje postoje na Kosovu. Svi žive zaista, sada je možda i čudno reći, u miru, ali situacija je dobra. Samo je problem ta propagandna materija koja dolazi sa strane prorežimskih medija. Kojase uvek trudi da tera na to zastrašivanje, na neke negativne teme.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Bliži se NBA kat: Večiti vrebaju pojačanja, evo na koja imena treba obratiti pažnju

Bliži se NBA "kat": Večiti vrebaju pojačanja, evo na koja imena treba obratiti pažnju