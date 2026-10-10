Šok! Višestruki šampion Engleske na prodaju!

Samo nekoliko godina nakon preuzimanja Evertona, Fridkin grupa razmatra mogućnost prodaje većinskog udela u engleskom klubu. Američki investitori poručuju da će pažljivo birati potencijalne kupce i da im je najvažnije da Everton dobije vlasnike koji će nastaviti da ga razvijaju.

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Fridkin grupa (TFG), koja je preuzela kontrolu nad klubom sa "Hil Dikinsona", odnosno iz Liverpula, razmatra različite investicione mogućnosti, među kojima je i promena većinskog vlasnika.

U saopštenju je istaknuto da je Everton u trenutku dolaska američkih investitora bio suočen sa ozbiljnim finansijskim problemima, ali i brojnim izazovima na sportskom i organizacionom planu.

Prvi zadatak bio je stabilizacija kluba, uz obezbeđivanje neophodnih ulaganja i podrške kako bi se stvorili uslovi za dugoročan napredak. Jedan od važnih ciljeva bio je i završetak novog stadiona, projekta koji su navijači dugo čekali.

Sada, prema stavu vlasnika, Everton ima stabilniju osnovu za narednu fazu razvoja, zbog čega je otvorena mogućnost razmatranja novih investicionih rešenja.

Iz Fridkin grupe naglašavaju da eventualna prodaja neće biti sprovedena po svaku cenu. U obzir će dolaziti isključivo partneri za koje procene da mogu odgovorno da upravljaju klubom i nastave da ga vode napred.

Amerikanci su takođe poručili da će tokom celog procesa nastaviti da pružaju podršku Evertonu, dok dodatnih izjava neće biti sve dok razmatranje opcija traje.

Fridkin grupa preuzela je Everton u decembru 2024. godine, u transakciji čija se vrednost procenjuje na više od 400 miliona funti. Eventualna promena vlasništva tako bi mogla da označi novo poglavlje za klub koji je poslednjih godina prolazio kroz turbulentan period.