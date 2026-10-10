ŠEŠELJ O IZBORIMA: Blokadere ne interesuje većina u biračkim kutijama
PETI oktobar je jedan od najcrnjih dana u našoj istoriji, kaže zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.
"To je događaj koji se sa veoma negativnim posledicama odrazio na budućnost Srbije - mafijaški puč, preuzimanje vlasti na ulici", izjavio je Šešelj za TV Lav Plus.
Podseća da je 24. septembra Vojislav Koštunica imao više glasova i svakako je bio u očiglednoj, nenadoknadivoj prednosti.
"A, oni (blokaderi) bi ovde da prožive isto to, čak i ako budu u manjini. I ako budu u manjini, oni su spremni na takve događaje. Njih ne interesuje većina u biračkim kutijama - oni vide održavanje parlamentarnih izbora samo kao jednu stepenicu ka novoj eskalaciji, neredima i nasilnim demonstracijama, sa potencijalom za strano mešanje. Oni su zagledani u Zapad. U svesti tih ljudi koji su bili u DOS-u normalna je pojava da ih neko sa Zapada finansira i instalira na vlast. Oni ne znaju za drugi način dolaska na vlast - u njihovoj svesti to je najnormalniji način. Ko god priželjkuje neke strance i neke strane intervencije u smislu medijacije zapadne u naše političke procese, on ne misli dobro Srbiji. Ko god je zagledan u Zapad, a ne u svoj narod kada treba da se održe parlamentarni izbori i građane Srbije, on ne misli dobro Srbiji. Jer ne samo na našem primeru, već i primerima iz okruženja, i još možemo šire od toga u postsovjetskom prostoru gde su bili pokušaji obojenih revolucija takođe sa tim pozivima za strano intervenisanje, uvek je sa jako negativnim posledicama za zemlju u kojoj se takvi procesi odvijaju", rekao je Šešelj.
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