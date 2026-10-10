Kakva subota za Maksa Ferštapena! Prvo slavio u sprintu, a zatim osvojio pol poziciju za VN Singapura

Vozač Red Bula, Maks Ferštapen osvojio je danas pol poziciju za glavnu trku u okviru Velike nagrade Singapura u šampionatu Formule 1.

Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Ferštapen je osvojio 50. pol poziciju u karijeri vremenom 1.31,373 minuta i uspešno završio dan u kojem je ranije pobedio u sprint trci. Drugi je bio vozač Ferarija Šarl Lekler, koji je za Ferstapenom zaostao 0,054 sekunde.

Luis Hamilton iz Ferarija zauzeo je treće mesto sa 0,123 sekunde razlike u odnosu na pobednika kvalifikacija.

Vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antoneli iz Mercedesa bio četvrtoplasirani u kvalifikacijama, a na petoj poziciji je bio aktuelni šampion Lando Noris iz Meklarena.

Vozač Mercedesa Džordž Rasel završio je na šestom mestu, ali će zbog promene pogonske jedinice trku početi sa poslednjeg mesta.

Glavna trka za Veliku nagradu Singapura voziće se sutra od 14 časova, a Maks je evidentno prvi favorit za pobedu jer je pored pol pozicije, bio najbrži u kvalifikacijama za sprint koji je osvojio nešto ranije tokom dana. Sve u svemu, veoma uspešna subota za Super Maksa.

Antoneli je vodeći u generalnom plasmanu sa 325 bodova, drugi je Rasel sa 236, a treći Hamilton sa 221 bodom.

Mercedes je prvi u konkurenciji timova sa 561 bodom, drugoplasirani je Ferari sa 418, a na trećem mestu je Meklaren sa 317.