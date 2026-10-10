Đorđević ređa pobede: Bahčešehir na pet od pet, pala i Karšijaka!

SRPSKI stručnjak deli lekcije rivalima na početku sezone.

FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Bahčešehir je nastavio sa sjajnim igrama. Tim koji trenira Aleksandar Đorđević pobedio je u 3. kolu turskog prvenstva Karšijaku sa 92:82 (20:13, 22:21, 28:24, 22:24).

Ekipa iz Istanbula je od početka sezone odigrala pet utakmica u svim takmičenjima i zabeležila je isto toliko trijumfa.

Ovaj meč praktično je rešen u prvom poluvremenu, posle kog je domaćin imao osam poena prednosti - 42:34.

Rutinski je u nastavku utakmice Bahčešehir odradio posao i stigao do treće pobede u tamošnjem šampionatu.

Karšijaka je odlično šutirala za tri poena (13/23) - 56,5%, ali ni to joj nije bilo dovoljno za iznenađenje.

Najefikasniji kod tima koji je slavio bio je Malakaj Flin sa 26 poena, pratio ga je Demijen Inglis sa 13. Aleksa Avramović je meč okončao sa 11. Na drugoj strani najbolji su bili Išmael El Amin i Rašad Keli koji su brojali do 21.

Bahčešehir ima učinak 3-0 i uz Efes i Turk Telekom je jedina ekipa sa maksimalnim učikkom. Klub iz Izmira ima 1-2.

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