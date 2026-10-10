Đorđević ređa pobede: Bahčešehir na pet od pet, pala i Karšijaka!
SRPSKI stručnjak deli lekcije rivalima na početku sezone.
Bahčešehir je nastavio sa sjajnim igrama. Tim koji trenira Aleksandar Đorđević pobedio je u 3. kolu turskog prvenstva Karšijaku sa 92:82 (20:13, 22:21, 28:24, 22:24).
Ekipa iz Istanbula je od početka sezone odigrala pet utakmica u svim takmičenjima i zabeležila je isto toliko trijumfa.
Ovaj meč praktično je rešen u prvom poluvremenu, posle kog je domaćin imao osam poena prednosti - 42:34.
Rutinski je u nastavku utakmice Bahčešehir odradio posao i stigao do treće pobede u tamošnjem šampionatu.
Karšijaka je odlično šutirala za tri poena (13/23) - 56,5%, ali ni to joj nije bilo dovoljno za iznenađenje.
Najefikasniji kod tima koji je slavio bio je Malakaj Flin sa 26 poena, pratio ga je Demijen Inglis sa 13. Aleksa Avramović je meč okončao sa 11. Na drugoj strani najbolji su bili Išmael El Amin i Rašad Keli koji su brojali do 21.
Bahčešehir ima učinak 3-0 i uz Efes i Turk Telekom je jedina ekipa sa maksimalnim učikkom. Klub iz Izmira ima 1-2.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
Ilić digao uzbunu u Humskoj: Ovo je previše za Partizan, moramo da se probudimo
10. 10. 2026. u 11:14
Lalatović digao prašinu: Evo šta je rekao o Rijeri i Iliću
10. 10. 2026. u 12:43
Englezi tvrde: Ronalda čeka ozbiljna suspenzija
10. 10. 2026. u 09:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ŠTA OVO BI? Embid se izblamirao kao nikada do sada! (VIDEO)
DEBI Lebrona Džejmsa za Filadefliju nije jedina stvar koja je privukla pažnju sa sinoćnjeg meča Netsa i Seventisiksersa (114:110).
09. 10. 2026. u 16:36
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)