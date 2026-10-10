Rapsodija Vladana Milojevića u Kini: NJegov tim dao sedam golova
Srpski tener je tako u Kini posle sedme utakmice došao do četvrte pobede, odnosno treće vezane.
Vladan Milojević nije dugo čekao da pokaže šta može da uradi u Kini. Nekadašnji trener Crvene zvezde predvodio je Šangaj Šenuu do ubedljivih 7:1 protiv Junan Jukuna u 27. kolu kineske Superlige.
Srpski stručnjak nedavno je preuzeo ekipu iz Šangaja, a ovakva pobeda pokazuje koliko ubedljivo njegov tim ume da izgleda kada pronađe pravi ritam. Posebno je impresivan bio nastavak susreta, u kojem je domaćin za samo 17 minuta drugog poluvremena postigao tri gola i odmakao na nedostižnih 5:1.
Početak nije nagoveštavao baš toliki debakl gostiju. Rafael Ratao je u 12. minutu doneo prednost Šangaju, ali je Kleber u 31. poravnao rezultat. Rataou je kasnije poništen još jedan pogodak zbog ofsajda, ali to nije zaustavilo domaćina, koji je u 43. minutu ponovo stigao do vođstva.
A onda je usledila goleada. Jun Šunkal, Rafael Ratao i Vang Hađan zatresli su mrežu u kratkom razmaku, pa je Šangaj posle samo 17 minuta nastavka već vodio 5:1. Ratao je potom stigao do još jednog gola, a Liju Čengju postavio konačnih 7:1.
Ipak, ubedljiv trijumf još nije promenio poziciju Šangaja na tabeli. Milojevićeva ekipa je osma sa 34 boda iz 27 utakmica, dok je Junan Jukun, uprkos teškom porazu, na petom mestu sa 38 bodova.
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