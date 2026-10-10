Fudbal

Uživo: Radnički - Zvezda: Problem za crveno-bele

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

10. 10. 2026. u 18:10

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ZAVRŠENA je reprezentativna pauza i lopta se opet kotelja u Srbiji. U derbiju 11. kola u Kragujevcu sastaće se Radnički 1923 i Crvena zvezda, a utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

Уживо: Раднички - Звезда: Проблем за црвено-беле

FOTO: FK Crvena zvezda

Prvo poluvreme: Radnički 1923 - Crvena zvezda 0:0

31' - Odlično je šutirao Kostov, oštro po zeljmi, ali odlično je reagovao Lijeskić i odbranio pokušaj reprezentativca Srbije.

29' - Dobra situacija za goste. Miloš Ristić je na ivici kaznenog prostora faulirao Kostova i zbog toga je dobio žuti karton, a gosti slobodan udarac.

28' - Handel je uputio prvi udarac ka golu domaćeg tima. Njegov pokušaj iz daljine je bez problema zaustavio Lijeskić.

25' - Najbolja prilika na utakmici. Buhta je dobro napao prostor, dobio je loptu u prostor, ali je šutirao pored gola.

23' - Problem za Alberta Rijeru. Mohamed Čam se povredio i morao je da napusti teren, njega je zamenio Osman Bukari.

15' - Pokušao je Živković. Prvi njegov pokušaj je izblokirao Lukasen, vratila mu se lopta i poslao ju je preko gola.

8' - Tražili su penal fudbaleri Crvene zvezde, pošto je lopta pogodila u ruku Hilua, no sudija Predrag Janjuš je samo odmahnuo rukom i poručio da se igra nastavi.

6' - Radnički je postigao gol, ali u ofsajdu je bio Isa Ba, pa do promene rezultata nije došlo.

1' - Počela je utakmica u Kragujevcu.

Sastavi timova: 

Radnički 1923 (4-1-4-1): Lijeskić - Nikčević, Marjanović, Hilu, Buhta - Ristić - Sise, Glavčić, Živković, Kuzmanović - Ba.

Crvena zvezda (3-2-4-1): Mateus - Nakajama, Gudelj, Lukasen - Elšnik, Gaštarov - Čam, Handel, Kostov, Ristić - Dijeng.

Uoči meča:

Ovaj meč crveno-belima će sigurno poslužiti i kao priprema za početak Lige konferencije koja za šampiona naše zemlje startuje u četvrtak gostovanjem u Luganu.

Utakmica na "Čika Dači" odigraće se bez prisustva publike, zbog kazne koju odrađuje domaćin, pa će izostati prava atmosfera.

Izabranici Feđe Dudića su u sjajnoj formi, za poraz ne znaju na poslednjih sedam utakmica. U tom niz upisali su čak pet pobeda i dva puta su remizirali.

Sa druge stane, Crvena zvezda je od počekta sezone nije pobedila samo u Surdulici gde je sa Radnikom odigrala bez golova (0:0).

Klub iz Beograda ovaj meč dočekuje kao lider na tabeli Superlige sa 28 bodova. Kragujevčani su na četvrtoj poziciji sa 17.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

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