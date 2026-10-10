(MAPA) ZATVORENICI OTCEPILI DEO UKRAJINE OKO HARKOVA, OSNOVALI SVOJU "DRŽAVU": Kijev u panici, "Tornado" ubija stanovnike
BIVŠI zatvorenici iz ukrajinskih zatvora, koji su dezertirali iz Oružanih snaga Ukrajine (OSU), udružili su se u bande i preuzeli vlast u naselju Veliki Burluk i okolnim selima u Harkovskoj oblasti, saopštili su RIA Novosti izvori u ruskim bezbednosnim strukturama.
- Važno je napomenuti da se u Velikom Burluku i okolnim selima vlast odavno promenila. Faktički su gospodari ovog područja postali bivši zatvorenici ukrajinskih zatvora, koji su dezertirali iz jedinica OSU i udružili se u bande - naveo je izvor.
On je istakao da ovim bandama rukovode bivši pripadnici harkovskog odeljenja Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), koji su otpušteni zbog povezanosti sa uhapšenim šefom regionalne uprave SBU Dudinom, kao i sa neonacističkim bataljonom „Tornado“.
- Pokušaji pojedinih ukrajinskih policajaca da umanje ulogu bivših zatvorenika u gradu doveli su samo do smrti pripadnika organa reda, ubijenih pod ’nerazjašnjenim okolnostima’. U naselju su takođe ubijene desetine starijih ljudi - dodao je izvor.
Prema njegovim rečima, glavna verzija događaja jeste da su ukrajinski dezerteri, bivši zatvorenici, pod dejstvom alkohola i narkotika nasumično vršili nasilje nad civilima, bez očiglednog povoda.
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