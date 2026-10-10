Svet

(MAPA) ZATVORENICI OTCEPILI DEO UKRAJINE OKO HARKOVA, OSNOVALI SVOJU "DRŽAVU": Kijev u panici, "Tornado" ubija stanovnike

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

10. 10. 2026. u 00:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BIVŠI zatvorenici iz ukrajinskih zatvora, koji su dezertirali iz Oružanih snaga Ukrajine (OSU), udružili su se u bande i preuzeli vlast u naselju Veliki Burluk i okolnim selima u Harkovskoj oblasti, saopštili su RIA Novosti izvori u ruskim bezbednosnim strukturama.

(МАПА) ЗАТВОРЕНИЦИ ОТЦЕПИЛИ ДЕО УКРАЈИНЕ ОКО ХАРКОВА, ОСНОВАЛИ СВОЈУ ДРЖАВУ: Кијев у паници, Торнадо убија становнике

Foto: AI generated

 - Važno je napomenuti da se u Velikom Burluku i okolnim selima vlast odavno promenila. Faktički su gospodari ovog područja postali bivši zatvorenici ukrajinskih zatvora, koji su dezertirali iz jedinica OSU i udružili se u bande - naveo je izvor.

printscreen/google maps

Veliki Burluk

On je istakao da ovim bandama rukovode bivši pripadnici harkovskog odeljenja Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), koji su otpušteni zbog povezanosti sa uhapšenim šefom regionalne uprave SBU Dudinom, kao i sa neonacističkim bataljonom „Tornado“.

 - Pokušaji pojedinih ukrajinskih policajaca da umanje ulogu bivših zatvorenika u gradu doveli su samo do smrti pripadnika organa reda, ubijenih pod ’nerazjašnjenim okolnostima’. U naselju su takođe ubijene desetine starijih ljudi - dodao je izvor.

printscreen/google maps

Veliki Burluk

Prema njegovim rečima, glavna verzija događaja jeste da su ukrajinski dezerteri, bivši zatvorenici, pod dejstvom alkohola i narkotika nasumično vršili nasilje nad civilima, bez očiglednog povoda.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

REKORDNA PLJAČKA VINA VREDNA 5 MILIONA EVRA: Markezi Antinori, nestalo je 30.000 boca vrhunskog vina
Svet

0 0

REKORDNA PLJAČKA VINA VREDNA 5 MILIONA EVRA: Markezi Antinori, nestalo je 30.000 boca vrhunskog vina

VIŠEMILIONSKA pljačka oštetila je istorijsku firentinsku vinariju Markezi Antinori, jednu od najprestižnijih italijanskih vinarija, sa sedištem u Firenci. Banda lopova ukrala je 30.000 boca veoma vrednog vina iz sedišta u Kortoni, u pokrajini Areco, berba iz 2023. godine. Isplanirano do nasitnijih detalja, a izvela je banda profesionalaca, grupa od najmanje sedam osoba. Cena ovih vina varira između 120 i 300 evra po flaši.

09. 10. 2026. u 22:45

Politika
Tenis
Fudbal
UEFA drakonski kaznila Srbiju! Protiv Nemačke na tribinama deca i gostujući navijači

UEFA drakonski kaznila Srbiju! Protiv Nemačke na tribinama deca i gostujući navijači