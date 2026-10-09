KAKAV OBRT! Bastijan Švajnštajger ne može bez Ane Ivanović, evo ga i dokaz

OSTAVIO je Bastijan Švajnštajger Srpkinju Anu Ivanović zbog Bugarke Silve Kapetanove, a onda...

Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpska teniserka je okrenula novi list i presekla sve veze, ali nemački fudbaler i dalje prati svaki njen korak i ne skida pogled sa njenog novog života!

Vest o razvodu jedne od najvećih sportskih ljubavnih priča, Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera, potpuno je šokirala srpsku i svetsku javnost.

Iako je njihov brak, koji je sklopljen 2016. godine u romantičnoj Veneciji, važio za jedan od najskladnijih i najlepših, odluka da stave tačku na zajednički život nakon devet godina i tri sina ostavila je sve u neverici. Kao razlog navedene su nepremostive razlike, a oboje su brzo krenuli svojim putevima.

Međutim, kako to obično biva kod velikih ljubavi, stvari nisu tako jednostavne! Jedan intrigantan detalj sa društvenih mreža potpuno je zapalio javnost i otvorio pitanje šta se zapravo krije iza kulisa ovog razvoda i da li slavni Nemac zaista može da preboli prelepu Srpkinju?!

Foto: Printskrin

Najnoviji obrt odigrao se na Instagramu, gde su navijači i mediji uočili jasan dokaz Švajnijeve čežnje. Naime, Bastijan Švajnštajger i dalje verno prati Anu Ivanović na ovoj platformi! Sa druge strane, situacija je potpuno radikalna – bivša srpska teniserka je donela oštru odluku, napravila potpunu distancu i njega više ne prati na mrežama.

Ovaj potez jasno pokazuje da je Ana rešila da preseče sve veze i stavi tačku na prošlost, dok Bastijan očigledno još uvek nema snage da se potpuno odvoji od svoje bivše supruge. On i dalje ima direktan prozor u njen svet, svakodnevno gledajući šta objavljuje, gde putuje i kako izgleda njen novi život bez njega.

Da stvar bude još zanimljivija, naša teniserka nakon razvoda izgleda bolje nego ikad. Ona poslednjih meseci aktivno deli momente iz svog novog poglavlja, putuje širom sveta, pojavljuje se na glamuroznim događajima i sve se više vraća tenisu kroz egzibicione i revijalne mečeve. Svaka njena objava privlači stotine hiljada lajkova i komentara.

Ako je suditi po Instagramu, Švajnštajgeru sigurno ne promiče nijedan detalj Anine nove slobode i lepote. I dok se u stranim medijima naveliko piše o njegovoj novoj romansi sa atraktivnom Bugarkom Silvom Kapitanovom, koju je upoznao na Majorki, jasno je da mu je srce, ili bar znatiželja, i dalje vezano za Srbiju i ženu sa kojom je proveo skoro deceniju života.

Da li je ovo samo puka radoznalost bivšeg partnera ili Bastijan zaista pati i ne može bez Ane, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno – ovaj javni detalj dovoljno je intrigantan da ponovo pokrene sve priče i spekulacije o njihovom odnosu i borbi oko imovine koja tek predstoji!

