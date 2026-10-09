Vreme je za Balkan Boxing 13! Spektakl prvi put u Severnoj Makedoniji, poznati su i prvi borci
Tek pošto je završen spektakularni Balkan Boxing 12, koji je u Novom Pazaru privukao ogromnu pažnju, već je zakazano naredno druženje sa najboljim bokserima u regionu. Ovoga puta se karavan seli u Severnu Makedoniju!
Gradić Negotino biće domaćin Balkan Boxing 13 događaja, koji će se održati 31. oktobra sa početkom od 18.00 časova u dvorani Sportske hale “Mladost”.
To će biti prvi put da će Balkan Boxing imati jednu svoju promociju u Severnoj Makedoniji, a nakon što smo u poslednje vreme mogli da gledamo najbolji boks u Sarajevu, Beogradu, Novom Pazaru, Tutinu…
Već su poznata i dvojica boksera koje ćemo gledati u Negotinu u Severnoj Makedoniji, a obojicu smo već gledali na nekim prethodnim Balkan Boxing promocijama!
Ono što će sigurno obradovati domaće navijače jeste vest da će domaći bokser Matej Čatleski uzeti svoje učešće u događaju, a njega smo već gledali na Balkan Boxingu 7 u Boru.
Do sada je imao ukupno tri borbe u profesionalnom boksu i sva tri puta je slavio. U Boru je bio bolji od Miloša Janjanina, a prethodno je pobeđivao i Srđana Zarića i Stefana Marića.
Sa druge strane, očekuje se i povratak Sanela Hasanovića, koji je takođe potvrdio učešće. Njega smo gledali u Tutinu na Balkan Boxingu 10, gde je pobedio Zorana Paunovića.
Za sada je u profesionalnoj karijeri imao deset pobeda, jedan poraz i jedan nerešen ishod, a od toga je čak osam pobeda došlo nokautom. Ima bogato profesionalno iskustvo, pošto je debitovao još 2018. godine.
Sve to obećava zaista odlične borbe, a kao što je to uvek slučaj, sve ljubitelje Balkan Boxinga tek očekuju velika iznenađenja sve do samog početka 13. po redu događaja u Negotinu u Severnoj Makedoniji.
Događaj ćete, kao i uvek do sada, moći da pratite putem kanala TV Arena Fight u saradnji sa Arena Channels Group, kao i na Rutube platformi.
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