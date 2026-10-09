KIJEV U POTPUNOM MRAKU: Ruski napadi prekinuli snabdevanje strujom, metroom i vodom

RUSKI napad na ukrajinsku energetsku infrastrukturu 8. oktobra izazvao je široko rasprostranjene nestanke struje širom ukrajinske prestonice Kijeva, u kojoj živi preko 3 miliona ljudi.

Credit: Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia

- Došlo je do napada na jedan od energetskih objekata važnih za grad Kijev - rekao je ministar energetike Denis Šmigalj i dodao:

- Radnici u energetskom sektoru čine sve što je moguće da što pre obnove snabdevanje električnom energijom.

Tokom dana, grad je imao nestanak struje u većini naselja, a gradski metro je bio zatvoren zbog nedostatka struje.

Bez struje, mnogi stanovnici su takođe prijavili i nedostatak tekuće vode.

Od ponoći, po lokalnom vremenu 9. oktobra, delovi grada levo od reke Dnjepar i dalje su ostali bez struje, dok je struja obnovljena u delovima desne obale.

Ukrajinski državni elektroenergetski operater, Ukrenergo, najavio je da će ograničenja potrošnje električne energije biti uvedena u određenim regionima zemlje 9. oktobra zbog napada.

DTEK je potom objavio da su, po nalogu kompanije „Ukrenergo“, uvedena vanredna isključenja struje na desnoj obali Kijeva i u okruzima Buča i Višgorod u Kijevskoj oblasti.

Reporteri Kijevskog nezavisnog lista širom grada su 8. oktobra primetili nestanke struje u okrugu Podil, Pečersk, Solomjanski i na levoj obali.

Pred zimu, zvuk generatora se vratio u Kijev u pogođenim naseljima jer su preduzeća nastojala da nastave sa radom.

U mraku večeri, ulični svirači su nastavili da nastupaju na glavnoj ulici prestonice, Hreщatik.

Pad napona je privremeno zaustavio saobraćaj kijevskog metroa i rad pokretnih stepenica, saopštila je Kijevska gradska državna administracija (KMDA).

Pogođeni su i drugi delovi mreže javnog prevoza u prestonici.

Gradska uprava je saopštila da su neke usluge privremeno obustavljene zbog pada napona, dok vlasti rade na zameni dela brze tramvajske linije Borščagovka autobusima.

Reporteri Kijev Independenta opisali su gust saobraćaj, ljude koji su zaustavljali taksije i ulice pune ljudi, dok su putnici tražili alternativni prevoz.

Prekid struje je uticao i na vodovodnu mrežu u Kijevu.

Gradska administracija je upozorila da bi stanovnici na desnoj obali mogli da dožive prekide u vodosnabdevanju jer je niži napon smanjio pritisak u sistemu, posebno u okruzima Goloseivski, Svjatošinski, Solomjanski i Ševčenkivski.

Do 21 čas po lokalnom vremenu, oprema za pumpanje je ponovo aktivirana, iako je grad saopštio da će biti potrebno „izvesno vreme“ da se potpuno obnovi normalan pritisak vode u celoj mreži.

Ranije, 8. oktobra, najveća ukrajinska privatna energetska kompanija, DTEK, objavila je vanredna isključenja struje u delovima Kijevske oblasti, uključujući okruge Brovari, Buča, Višgorod i Borispil.

Vojna uprava Kijevske oblasti saopštila je da je Rusija značajno intenzivirala napade na energetsku infrastrukturu Ukrajine poslednjih nedelja, ciljajući dalekovode i transformatore i prekidajući prenos električne energije potrošačima.

- Radnici u energetskom sektoru rade non-stop kako bi popravili oštećenu opremu i stabilizovali mrežu - saopštila je administracija.

Prekidi su usledili nakon jutarnjih ponovljenih ruskih napada dronova na Kijev i okolni region u kojima su poginuli i povređeni civili i oštećene zgrade i infrastruktura.

- U ruskim napadima dronova 8. oktobra u Kijevu su poginule četiri osobe, a najmanje 19 je povređeno - rekao je gradonačelnik grada Vitalij Kličko.

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(Kijev Independent)



