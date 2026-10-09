Politika

ANA MIHAJLOVSKI UŽIVA U NJUJORKU: Toliko o tome da je "studenstkoj listi" važna revolucija i da se teško živi u Vučićevoj "diktaturi"

В.Н.

09. 10. 2026. u 14:02

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BLOAKDERI očigledno ne mare za to šta se dešava u Srbiji, i da se kod njih sve svodi samo na prazne priče.

АНА МИХАЈЛОВСКИ УЖИВА У ЊУЈОРКУ: Толико о томе да је студенсткој листи важна револуција и да се тешко живи у Вучићевој диктатури

Foto: Printskrin Iks @Nisic2Nisic

- Ana Mihajlovski 2 nedelje pred izbore se provodi u Njujorku za sve pare Ovakvo ispumpavanje nisam očekivala - navela je korisnica Iksa uz video Ane Mihajlovski.

Ovo dovoljno govori o tome koliko im je revolucija bitna i ovako se živi u Vičićevoj "diktaturi"!

Snimak dovoljo govori.

Bloakderi se uzalud trude da iksrive istinu i činjenice, kada ih uporono njihovi aktivnisti i predvodnici samu demantuju.

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