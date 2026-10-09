Murinjo pobesneo na pres konferenciji, pomenuo Mančester siti i reprezentaciju Portugala
Na pres konferenciji Žozea Murinja nikada nije dosadno.
Prethodnih dana pisalo se u španskim i evropskim medijima o Kilijanu Mbapeu, odnosno njegovom, za mnoge, neprofesionalnom ponašanju zbog koga je navodno došao i u sukob sa trenerom Real Madrida.
Da nije baš tako potvrdila je i reakcija portugalskog stručnjaka koji je stao u zaštitu Mbapea.
- Smešno, kratko je prokomentarisao stavljajući svima do znanja šta misli o dešavanjima iz prethodne nedelje.
Šta se dogodilo? Mbape je došao u centar skandala tokom reprezentativne pauze. Dok se oporavljao od povrede kolena boravio je u Francuskoj i Švajcarskoj, a tokom tog vremena pojavio se na izvesnom privatnom događaju, vozio bicikli, a na trening je došao tek u ponedeljak poslepodne.
Deo navijača zbog toga je pobesneo, a stvara se atmosfera u kojoj će mu navijači zviždati na narednom meču.
- Da se na Bernabeu Mbapeu zviždi za vas novinare bi bila velika pobeda - poručio je Murinjo.
On je podsetio na situaciju u kojoj se nalazi Mančester siti i situaciju u portugalskoj reprezentaciji, smatrajući da ne treba tražiti probleme u Realu.
Osvrnuo se i na aktivnosti Mbapea tokom pauze. Objasnio da odlazak u Pariz nije izgledao baš kako su predstavili mediji, dok je za vožnju bicikla poručio da je uobičajena aktivnost tokom boravka u hotelskom kompleksu.
- Ne možete da me terate da lažem. Igrači su tokom pauze profesionalno izvršavali svoje obaveze. Nadam se da će Bernabeu biti pravedan. Biti pravedan znači biti inteligentan - poručio je Murinjo.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Senzacija u Šangaju! Jedan od glavnih favorita izbačen sa turnira
09. 10. 2026. u 09:24
"Bomba" na Banovom brdu: Nemanja Radonjić u Čukaričkom
09. 10. 2026. u 12:12
KAKAV OBRT! Bastijan Švajnštajger ne može bez Ane Ivanović, evo ga i dokaz
09. 10. 2026. u 09:42
Zvezdi ponuđen bivši NBA igrač, ali je Filip Petrušev prioritet
09. 10. 2026. u 09:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Otvoren stadion "Andrija Delibašić" u Zemunelu
U sportskom centru „Zemunelo“ danas je zvanično predstavljen novi mini-stadion FK Partizan, koji nosi ime po legendarnom napadaču crno-belih, Andriji Delibašiću.
07. 10. 2026. u 13:05
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)