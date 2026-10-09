Fudbal

Murinjo pobesneo na pres konferenciji, pomenuo Mančester siti i reprezentaciju Portugala

Александар Илић
Aleksandar Ilić

09. 10. 2026. u 13:22

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Na pres konferenciji Žozea Murinja nikada nije dosadno.

Мурињо побеснео на прес конференцији, поменуо Манчестер сити и репрезентацију Португала

Photo: Valter Gouveia/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prethodnih dana pisalo se u španskim i evropskim medijima o Kilijanu Mbapeu, odnosno njegovom, za mnoge, neprofesionalnom ponašanju zbog koga je navodno došao i u sukob sa trenerom Real Madrida. 

Da nije baš tako potvrdila je i reakcija portugalskog stručnjaka koji je stao u zaštitu Mbapea. 

- Smešno, kratko je prokomentarisao stavljajući svima do znanja šta misli o dešavanjima iz prethodne nedelje. 

Šta se dogodilo? Mbape je došao u centar skandala tokom reprezentativne pauze. Dok se oporavljao od povrede kolena boravio je u Francuskoj i Švajcarskoj, a tokom tog vremena pojavio se na izvesnom privatnom događaju, vozio bicikli, a na trening je došao tek u ponedeljak poslepodne. 

Deo navijača zbog toga je pobesneo, a stvara se atmosfera u kojoj će mu navijači zviždati na narednom meču. 

- Da se na Bernabeu Mbapeu zviždi za vas novinare bi bila velika pobeda - poručio je Murinjo. 

On je podsetio na situaciju u kojoj se nalazi Mančester siti i situaciju u portugalskoj reprezentaciji, smatrajući da ne treba tražiti probleme u Realu. 

Osvrnuo se i na aktivnosti Mbapea tokom pauze. Objasnio da odlazak u Pariz nije izgledao baš kako su predstavili mediji, dok je za vožnju bicikla poručio da je uobičajena aktivnost tokom boravka u hotelskom kompleksu. 

- Ne možete da me terate da lažem. Igrači su tokom pauze profesionalno izvršavali svoje obaveze. Nadam se da će Bernabeu biti pravedan. Biti pravedan znači biti inteligentan - poručio je Murinjo. 

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