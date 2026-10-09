Đoković vređao svoje trenere: Koji ćete mi vas trojica, j***š mi mater (VIDEO)

Na udaru su bili Troicki, Miljan i Dalibor

Foto: Printskrin/Fejsbuk/Reketiranje

Košmaran dan imao je Novak Đoković na startu Mastersa u Šangaju, jer je već u drugom kolu završio učešće protiv Huberta Hurkača (6:4, 6:3).

Fizički nije bio na nivou, što se očigledno odrazilo i na psihološko stanje, a ceh su, na kraju, platili treneri u boksu.

Naime, posle jednog poena, Novak se okrenuo ka loži, gde su bili Viktor Troicki, Dalibor Širola i Miljan Amanović.

- Koji ćete mi vas trojica, j***š mi mater - izgovorio je Đoković, dok je kamera potom uhvatila i pomenuti trio.

U nastavku pogledajte i kako je sve to izgledalo:

Podsetimo, Đoković je prethodne sedmice osvojio masters u pekingu, svoj 102. turnir u karijeri, dok će sada izgubiti bodove pošto je branio polufinale Šangaja iz prošle godine.

To će se odraziti i na završni Masters, pogotovo zbog činjenice da je opet ispao iz TOP 10.