Filadelfija videla "kralja": Lebron DŽejms debitovao za tim iz Pensilvanije
Lebron Džejms je debitovao za Filadelfiju.
Lebron Džejms odigrao je prvu utakmicu u dresu Filadelfije Seventisiksers.
Jedan od najboljih svih vremena igrao je samo u prvom poluvremenu meča između File i Bruklina. Za to vreme na parketu zabeležio je 10 poena, 4 skoka i 5 asistencija.
Dok je bio u igri, Fila je bila u plusu deset poena.
- Mislim, malo je drugačije. Očito, igram za novi tim, ali košarka je košarka, utakmica je utakmica... Srećan sam što sam upisao minute sa momcima sa kojima radim poslednje dve nedelje - bili su prvi utisci koje je Džejms podelio sa novinarima posle debija za Filu.
Novalija u timu Filadelfije Edžekomb bio je impresioniran što je delio teren sa legendarnim košarkašem na istoj strani.
- Neko poput njega jednostavno zahteva toliko ozbiljnosti i privlači toliko pažnje da sam jednostavno mogao da igram uz njega. A to je "sečenje", trčanje po terenu, praćenje, šta god. Dakle, da, on je jednostavno... uspostavili smo kontakt očima i znao sam šta to znači - rekao je Edžekomb, koji je meč završi sa 11 poena.
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