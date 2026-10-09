Hrvat izazvao skandal u programu uživo (VIDEO)

Morao je posle da se izvinjava

Foto: Printskrin/X/@Crisnomass

Nekadašnji čileanski fudbalski golman hrvatskog porekla, Nikolas Miroslav Perić, našao se u centru velikog skandala nakon incidenta koji se odigrao pred upaljenim kamerama u emisiji „Pauta de Xuego“ na čileanskom radiju „Radio Pauta“.

Tokom prenosa uživo, kamere su zabeležile trenutak kada je Perić, krećući se prema svom mestu u studiju, prošao iza leđa novinarke i koleginice Fran Vargas, a zatim je rukom uhvatio za glavu i napravio neprimeren, bizaran gest.

Ovaj snimak se munjevitom brzinom proširio društvenim mrežama u Južnoj Americi, izazvavši lavinu oštrih osuda javnosti koja je njegov potez ocenila kao neprihvatljiv i seksistički.

Inače, 45-godišnji Nikolas Perić je bivši reprezentativac Čilea, svojevremeno poznat po burnom temperamentu i nadimku „El Loko“ (Ludi). On nikada nije krio svoje korene – potomak je hrvatskih iseljenika koji su se doselili u Čile, a srednje ime mu je Miroslav. Ipak, ovaj put njegova nepromišljenost i ponašanje u etru skupo su ga koštali reputacije.

Videvši razmere skandala, Perić i Vargas su već sutradan pokušali da spuste tenzije, tvrdeći da je reč o internoj šali među prijateljima. Bivši golman je objavio zajedničku fotografiju s ručka uz opis: „Obožavam te, Fran Vargas“, na šta je ona odgovorila: „Moj dragi prijatelju“.

@PUNTETE_77 @CokeHevia En mejor calidad https://t.co/1aodz8EIVP — Cristóbal (@Crisnomass) October 7, 2026

Međutim, pritisak javnosti naterao ga je da uputi i zvanično izvinjenje u novoj epizodi emisije:

– Želim da se izvinim Fran za postupak i stav koji nije smeo da se dogodi, a koji je nažalost emitovan u programu. Nadam se da prihvata moje izvinjenje – poručio je Perić.

Njegov kolega iz studija, Koke Evija, takođe je osudio incident, naglasivši da prisnost među kolegama nije opravdanje:

– Sam gest, bez obzira na kontekst i na to što se poznaju, nije na mestu i nije prihvatljiv. U redu je što se izvinio, ali prestanite sa ovakvim glupostima – rekao je Evija.

Još oštriji bio je čileanski televizijski kritičar i analitičar Vasko Mulijan:

– Ovo nije fudbalska svlačionica! Poruka za Perića je da mora da pazi i da ne može da radi šta god mu padne na pamet. Nekada su ovakve stvari prolazile jer smo živeli u mačo svetu, ali danas se sve snima. Ovakvi neprimereni potezi se ne smeju normalizovati – zaključio je Mulijan.