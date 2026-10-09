Hrvat izazvao skandal u programu uživo (VIDEO)
Morao je posle da se izvinjava
Nekadašnji čileanski fudbalski golman hrvatskog porekla, Nikolas Miroslav Perić, našao se u centru velikog skandala nakon incidenta koji se odigrao pred upaljenim kamerama u emisiji „Pauta de Xuego“ na čileanskom radiju „Radio Pauta“.
Tokom prenosa uživo, kamere su zabeležile trenutak kada je Perić, krećući se prema svom mestu u studiju, prošao iza leđa novinarke i koleginice Fran Vargas, a zatim je rukom uhvatio za glavu i napravio neprimeren, bizaran gest.
Ovaj snimak se munjevitom brzinom proširio društvenim mrežama u Južnoj Americi, izazvavši lavinu oštrih osuda javnosti koja je njegov potez ocenila kao neprihvatljiv i seksistički.
Inače, 45-godišnji Nikolas Perić je bivši reprezentativac Čilea, svojevremeno poznat po burnom temperamentu i nadimku „El Loko“ (Ludi). On nikada nije krio svoje korene – potomak je hrvatskih iseljenika koji su se doselili u Čile, a srednje ime mu je Miroslav. Ipak, ovaj put njegova nepromišljenost i ponašanje u etru skupo su ga koštali reputacije.
Videvši razmere skandala, Perić i Vargas su već sutradan pokušali da spuste tenzije, tvrdeći da je reč o internoj šali među prijateljima. Bivši golman je objavio zajedničku fotografiju s ručka uz opis: „Obožavam te, Fran Vargas“, na šta je ona odgovorila: „Moj dragi prijatelju“.
Međutim, pritisak javnosti naterao ga je da uputi i zvanično izvinjenje u novoj epizodi emisije:
– Želim da se izvinim Fran za postupak i stav koji nije smeo da se dogodi, a koji je nažalost emitovan u programu. Nadam se da prihvata moje izvinjenje – poručio je Perić.
Njegov kolega iz studija, Koke Evija, takođe je osudio incident, naglasivši da prisnost među kolegama nije opravdanje:
– Sam gest, bez obzira na kontekst i na to što se poznaju, nije na mestu i nije prihvatljiv. U redu je što se izvinio, ali prestanite sa ovakvim glupostima – rekao je Evija.
Još oštriji bio je čileanski televizijski kritičar i analitičar Vasko Mulijan:
– Ovo nije fudbalska svlačionica! Poruka za Perića je da mora da pazi i da ne može da radi šta god mu padne na pamet. Nekada su ovakve stvari prolazile jer smo živeli u mačo svetu, ali danas se sve snima. Ovakvi neprimereni potezi se ne smeju normalizovati – zaključio je Mulijan.
Preporučujemo
Neverovatna bruka: Golman napravio potez za nevericu u 93. minutu (VIDEO)
09. 10. 2026. u 10:18
KAKAV OBRT! Bastijan Švajnštajger ne može bez Ane Ivanović, evo ga i dokaz
09. 10. 2026. u 09:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Otvoren stadion "Andrija Delibašić" u Zemunelu
U sportskom centru „Zemunelo“ danas je zvanično predstavljen novi mini-stadion FK Partizan, koji nosi ime po legendarnom napadaču crno-belih, Andriji Delibašiću.
07. 10. 2026. u 13:05
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)