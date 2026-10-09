I BLOKADERI PORUČUJU: A od kad je Ratko Femić profesionalni novinar?

NA DRUŠTVENIM mrežama povela se nova polemika među blokaderima.

Foto: printskrin jutub NOVA S

Ovoga puta tema im je Ratko Femić.

Mihailo Jovićević sporazumno je napustio funkciju glavnog urednika nove.rs a na njegov zamenik poznati akter tabloidnog pisanja Ratko Femić je rekao da odbija da sarađuje sa vlasnicima i Markom Stjepanovićem, koga je novi vlasnik, kompanija Alpac Capital, postavio za glavnog i odgovornog urednika.

Foto: printskrin

Posebno je u celoj priči zanimljivo to što je celo vreme Femić pružao podršku "studentksoj listi".