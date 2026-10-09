Politika

I BLOKADERI PORUČUJU: A od kad je Ratko Femić profesionalni novinar?

В.Н.

09. 10. 2026. u 13:56

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NA DRUŠTVENIM mrežama povela se nova polemika među blokaderima.

И БЛОКАДЕРИ ПОРУЧУЈУ: А од кад је Ратко Фемић професионални новинар?

Foto: printskrin jutub NOVA S

Ovoga puta tema im je Ratko Femić.

Mihailo Jovićević sporazumno je napustio funkciju glavnog urednika nove.rs a na njegov zamenik poznati akter tabloidnog pisanja Ratko Femić je rekao da odbija da sarađuje sa vlasnicima i Markom Stjepanovićem, koga je novi vlasnik, kompanija Alpac Capital, postavio za glavnog i odgovornog urednika.

Foto: printskrin

Posebno je u celoj priči zanimljivo to što je celo vreme Femić pružao podršku "studentksoj listi".

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZORAN MARJANOVIĆ LJUBI 20 GODINA MLAĐU: Bivši joj robijao, a i sama je poznata javnosti iz rijalitija

ZORAN MARJANOVIĆ LjUBI 20 GODINA MLAĐU: Bivši joj robijao, a i sama je poznata javnosti iz rijalitija