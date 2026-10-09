I BLOKADERI PORUČUJU: A od kad je Ratko Femić profesionalni novinar?
NA DRUŠTVENIM mrežama povela se nova polemika među blokaderima.
Ovoga puta tema im je Ratko Femić.
Mihailo Jovićević sporazumno je napustio funkciju glavnog urednika nove.rs a na njegov zamenik poznati akter tabloidnog pisanja Ratko Femić je rekao da odbija da sarađuje sa vlasnicima i Markom Stjepanovićem, koga je novi vlasnik, kompanija Alpac Capital, postavio za glavnog i odgovornog urednika.
Posebno je u celoj priči zanimljivo to što je celo vreme Femić pružao podršku "studentksoj listi".
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