MARIJA ZAHAROVA OPOMENULA MILOGORCE: Ambasada će da utvrdi sve okolnosti oko hapšenja Zvinčuka

RUSKA ambasada u Podgorici utvrđuje okolnosti pritvaranja vlasnika Telegram kanala „Ribar“ Mihaila Zvinčuka u Crnoj Gori, rekla je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije za ruske mediji.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Podgorički mediji javili su ranije da su u Risnu privedeni Zvinčuk, njegova supruga Valerija i troje saradnika u okviru akcije crnogorskihslužbi koja je usmerena na hapšenje osoba za koje se sumnja da pripadaju ruskoj mreži „Rybar“.

Crnogorski premijer Milojko Spajić potvrdio je pritvaranje Zvinčuka i na društvenoj mreži Iks je napisao da zemlja „brani svoje interese i da niko neće ugrožavati evropsku budućnost Crne Gore“.

Upozoravali smo da pokušaji hibridnog djelovanja i destabilizacije Crne Gore neumorno prate naš evropski put. Ovo nije trenutak za ishitrene izjave, ali ni za naivne zaključke. Postoje ozbiljne indicije koje zahtijevaju da se svaki trag pažljivo ispita i svaka veza sagleda u širem kontekstu. Nećemo iznositi ono što mora ostati u domenu bezbjednosnih službi. Ali poruka nakon današnje uspješne akcije u kojoj je priveden šef informacione mreže "Ribar" je jasna: institucije rade svoj posao, Crna Gora štiti svoje interese i niko neće ugroziti našu evropsku budućnost. — Milojko Spajić (@MickeySpajic) October 9, 2026

Mihail Zvinčuk i njegove kolege su boravili u Crnoj Gori legalno, saopštio je Telegram kanal „Ribar“.

🇲🇪🇷🇺 Ruski vojni bloger priveden u Crnoj gori — oglasilo se rusko Ministarstvo spoljnih poslova 🚓 Mihail Zvinčuk, bloger i osnivač mreže kanala „Ribar“, priveden je u akciji crnogorskih bezbednosnih službi u Risnu, pišu Vijesti. ⛓️‍ Pored njega, privedene su još četiri osobe, među kojima je i njegova supruga. 🔍 Ambasada Rusije u Crnoj Gori utvrđuje okolnosti hapšenja Zvinčuka, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova. — Sputnik Srbija (@rs_sputnik) October 9, 2026

U planu je bilo snimanje Cetinjskog manastira, za šta je ranije podnet zvaničan zahtev. Pošto nije bilo nikakvog kršenja lokalnih zakona, očekuje se oslobađanje svih uhapšenih, navodi se u saopštenju. „Ribar“ je ruska informaciona mreža osnovana 2018. godine.

(Sputnik)