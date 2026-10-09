Crna Gora

MARIJA ZAHAROVA OPOMENULA MILOGORCE: Ambasada će da utvrdi sve okolnosti oko hapšenja Zvinčuka

JM

09. 10. 2026. u 14:29

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSKA ambasada u Podgorici utvrđuje okolnosti pritvaranja vlasnika Telegram kanala „Ribar“ Mihaila Zvinčuka u Crnoj Gori, rekla je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije za ruske mediji.

МАРИЈА ЗАХАРОВА ОПОМЕНУЛА МИЛОГОРЦЕ: Амбасада ће да утврди све околности око хапшења Звинчука

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Podgorički mediji javili su ranije da su u Risnu privedeni Zvinčuk, njegova supruga Valerija i troje saradnika u okviru akcije crnogorskihslužbi koja je usmerena na hapšenje osoba za koje se sumnja da pripadaju ruskoj mreži „Rybar“.

Crnogorski premijer Milojko Spajić potvrdio je pritvaranje Zvinčuka i na društvenoj mreži Iks je napisao da zemlja „brani svoje interese i da niko neće ugrožavati evropsku budućnost Crne Gore“.

Mihail Zvinčuk i njegove kolege su boravili u Crnoj Gori legalno, saopštio je Telegram kanal „Ribar“.

U planu je bilo snimanje Cetinjskog manastira, za šta je ranije podnet zvaničan zahtev. Pošto nije bilo nikakvog kršenja lokalnih zakona, očekuje se oslobađanje svih uhapšenih, navodi se u saopštenju. „Ribar“ je ruska informaciona mreža osnovana 2018. godine.

(Sputnik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NA UDARU VLASNICI VIŠE NEKRETNINA: EU sprema nove promene

NA UDARU VLASNICI VIŠE NEKRETNINA: EU sprema nove promene