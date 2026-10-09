MARIJA ZAHAROVA OPOMENULA MILOGORCE: Ambasada će da utvrdi sve okolnosti oko hapšenja Zvinčuka
RUSKA ambasada u Podgorici utvrđuje okolnosti pritvaranja vlasnika Telegram kanala „Ribar“ Mihaila Zvinčuka u Crnoj Gori, rekla je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije za ruske mediji.
Podgorički mediji javili su ranije da su u Risnu privedeni Zvinčuk, njegova supruga Valerija i troje saradnika u okviru akcije crnogorskihslužbi koja je usmerena na hapšenje osoba za koje se sumnja da pripadaju ruskoj mreži „Rybar“.
Crnogorski premijer Milojko Spajić potvrdio je pritvaranje Zvinčuka i na društvenoj mreži Iks je napisao da zemlja „brani svoje interese i da niko neće ugrožavati evropsku budućnost Crne Gore“.
Mihail Zvinčuk i njegove kolege su boravili u Crnoj Gori legalno, saopštio je Telegram kanal „Ribar“.
U planu je bilo snimanje Cetinjskog manastira, za šta je ranije podnet zvaničan zahtev. Pošto nije bilo nikakvog kršenja lokalnih zakona, očekuje se oslobađanje svih uhapšenih, navodi se u saopštenju. „Ribar“ je ruska informaciona mreža osnovana 2018. godine.
(Sputnik)
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