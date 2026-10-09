RUSKE oružane snage uništile su tačke raspoređivanja ukrajinskih oružanih snaga u Zaporoškoj oblasti bombama FAB-3000

MOD Rusije

Ruske snage su upotrebile dve avionske bombe FAB-3000, teške tri tone, na položaje za privremeni razmeštaj jedinica Oružanih snaga Ukrajine u blizini Orehova, u Zaporoškoj oblasti. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, uz objavljivanje snimaka dejstva posada Vazdušno-kosmičkih snaga.

Prema navodima Ministarstva, meta su bili položaji jedinica 65. odvojene mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine. U napadu su korišćene bombe FAB-3000 opremljene univerzalnim modulima za planiranje i korekciju putanje.

Ruska avijacija je takođe izvela napad na uporište 128. odvojene teške mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine kod sela Kušugum u Zaporoškoj oblasti. Ministarstvo odbrane je saopštilo da je taj objekat uništen avionskom raketom.

Još jedan napad izveden je u blizini mesta Prikolotnoje u Harkovskoj oblasti. Prema podacima vojnog resora, četiri univerzalne klizeće municije (UMPB) uništile su položaje za privremeni razmeštaj 129. odvojene teške mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine.

Iz Ministarstva odbrane su pojasnili da su koncentracije ukrajinskih jedinica otkrivene tokom izviđanja. Napadi su izvedeni u trenucima najveće koncentracije ljudstva, a rezultati su zabeleženi sistemima objektivne kontrole.

BONUS VIDEO