RUSI GRUNULI 6 TONA ČISTE SMRTI SA NEBA: Tri brigade Ukrajinaca nestalo u prahu i pelelu
RUSKE oružane snage uništile su tačke raspoređivanja ukrajinskih oružanih snaga u Zaporoškoj oblasti bombama FAB-3000
Ruske snage su upotrebile dve avionske bombe FAB-3000, teške tri tone, na položaje za privremeni razmeštaj jedinica Oružanih snaga Ukrajine u blizini Orehova, u Zaporoškoj oblasti. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije, uz objavljivanje snimaka dejstva posada Vazdušno-kosmičkih snaga.
Prema navodima Ministarstva, meta su bili položaji jedinica 65. odvojene mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine. U napadu su korišćene bombe FAB-3000 opremljene univerzalnim modulima za planiranje i korekciju putanje.
Ruska avijacija je takođe izvela napad na uporište 128. odvojene teške mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine kod sela Kušugum u Zaporoškoj oblasti. Ministarstvo odbrane je saopštilo da je taj objekat uništen avionskom raketom.
Još jedan napad izveden je u blizini mesta Prikolotnoje u Harkovskoj oblasti. Prema podacima vojnog resora, četiri univerzalne klizeće municije (UMPB) uništile su položaje za privremeni razmeštaj 129. odvojene teške mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine.
Iz Ministarstva odbrane su pojasnili da su koncentracije ukrajinskih jedinica otkrivene tokom izviđanja. Napadi su izvedeni u trenucima najveće koncentracije ljudstva, a rezultati su zabeleženi sistemima objektivne kontrole.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
PUTIN ROĐENDAN PROSLAVIO SA GERHARDOM ŠREDEROM: Kremlj objavio njihovu fotografiju
08. 10. 2026. u 23:25
"Čuo sam kako mi krcka lobanja": Preživeo medveda (video)
08. 10. 2026. u 22:24
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)