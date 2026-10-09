HARI KEJN NA PRAGU ISTORIJE

Sa 50 pogodaka nalazi se nadomak ulaska među deset najboljih strelaca u kalendarskoj godini.

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Hari Kejn ima izvanrednu 2026. godinu, pa iako se ona bliži kraju, engleski kapiten još ima vremena da ostvari golgeterski učinak koji bi ušao u istoriju fudbala. Napadaču Bajerna nedostaje 15 golova da a Top 10 liste istisne Peleov učinak iz 1959. godine.

10. Pele (1959) – 64 gola

Brazilska legenda je 1959. godine postigao 64 gola na 51 utakmici za Santos i reprezentaciju Brazila.

9. Kilijan Mbape (2025) – 62 gola

Mbape je tokom 2025. godine postigao 62 gola i našao se na ovoj listi. Imao je najmanji prosek pogodaka po utakmici među igračima u prvih deset, kao jedini sa prosekom manjim od jednog gola po meču.

7. Kristijano Ronaldo (2013) – 69 golova

Najuspešnija golgeterska godina u karijeri portugalskog asa bila je 2013, kada je postigao 69 golova na 59 utakmica za klub i reprezentaciju. Iako nije osvojio veliki trofej, dobio je Zlatnu loptu baš zahvaljujući ovom podatku.

7. Robert Levandovski (2021) – 69 golova



6. Romario (2000) – 72 gola

Romario je svoju najbolju golgetersku godinu imao 2000, kada je imao 34 godine. Tada je nastupao za Vasko da Gamu i reprezentaciju Brazila, a golove je nastavio da postiže i u poznim igračkim godinama. Karijeru je završio 2009.

5. Ziko (1979) – 72 gola

Ziko, poznat i pod nadimkom „Beli Pele“, bio je gotovo nezaustavljiv 1979. godine, kada je postigao 72 gola, iako na poziciji iza dva isturena napadača. Taj učinak je utoliko impresivniji što nije bio klasičan centarfor. Sa Flamengom je ostvario uspehe na klupskom nivou, ali je sa reprezentacijom Brazila ostao bez trofeja na Kopa Americi, pošto je njegov tim poražen od Paragvaja u polufinalu.

4. Pele (1965) – 72 gola

Pele je 1965. godine postigao 72 gola, sedam godina nakon što je sa Brazilom osvojio prvu titulu svetskog prvaka. U ligaškim utakmicama zabeležio je 49 pogodaka na 28 nastupa, što predstavlja prosek od 1,75 golova po meču.

3. Pele (1958) – 75 golova

Brazilac je 1958. godine postigao 75 golova i osvojio Svetsko prvenstvo. Iako je bio tinejdžer, zatresao je mrežu u četvrtfinalu, polufinalu i finalu turnira. Dugo je ovo bio rekord u broju golova u kalendarskoj godini, a opstao je do 1972. godine.

2. Gerd Miler (1972) – 85 golova



1. Lionel Mesi (2012) – 91 gol

Mesijev učinak iz 2012. godine i dalje je nedostižan za ostale igrače na ovoj listi. Argentinac je tada igrao za Barselonu pod vođstvom Pepa Gvardiole i postigao ukupno 91 gol u kalendarskoj godini.

