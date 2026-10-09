BESRAMNE LAŽI FDU! Brnabić: Reaguju kad Aleksandar Vučić izjavi ono što svi vide
NAKON objave Fakulteta dramskih umetnosti o tome kako ovaj fakultet ne učestvuje u kreiranju promotivnih spotova u svrhu kampanje "studentske" liste, oglasila se vršiteljka dužnosti predsednika Srbije i potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić
U objavi na Iksu, ona je poručila:
"Besramno je lagati da FDU, ili makar jedan značajan deo ovog državnog fakulteta, nije angažovan u kampanji. Nego, po strani što je to besramno - navikli smo, mnogo važnije je da je to suprotno Ustavu i zakonima Republike Srbije. Na to treba da reaguju nadležne institucije.
A koliko politički "nisu" angažovani najbolje govori to što se ne oglašavaju kada se objavljuju spotovi brendirani logom FDU u blokadi, ali reaguju kad Aleksandar Vučić izjavi ono što svi vide, čak i najvernije pristalice prevare zvane Studentska lista!
Dakle - ili zabranite da neko zloupotrebljava ime FDU i tražite da se to ime ukloni sa spotova, ili je jasno da ste u kampanji, a što je kršenje Ustava i zakona", poručila je Brnabić.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
JOVO SE ODREKAO UJAKA AMFILOHIJA
09. 10. 2026. u 10:11
MALI DOKAZAO: Dejan Šoškić je najveći uništitelj dinara u Srbiji (VIDEO)
09. 10. 2026. u 09:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)