BESRAMNE LAŽI FDU! Brnabić: Reaguju kad Aleksandar Vučić izjavi ono što svi vide

NAKON objave Fakulteta dramskih umetnosti o tome kako ovaj fakultet ne učestvuje u kreiranju promotivnih spotova u svrhu kampanje "studentske" liste, oglasila se vršiteljka dužnosti predsednika Srbije i potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić

Nova S printskrin

U objavi na Iksu, ona je poručila:

Besramno je lagati da FDU, ili makar jedan značajan deo ovog državnog fakulteta, nije angažovan u kampanji. Nego, po strani što je to besramno - navikli smo, mnogo važnije je da je to suprotno Ustavu i zakonima Republike Srbije. Na to treba da reaguju nadležne institucije. A koliko politički "nisu" angažovani najbolje govori to što se ne oglašavaju kada se objavljuju spotovi brendirani logom FDU u blokadi, ali reaguju kad @avucic izjavi ono što svi vide, čak i najvernije pristalice prevare zvane Studentska lista! Dakle - ili zabranite da neko zloupotrebljava ime FDU i tražite da se to ime ukloni sa spotova, ili je jasno da ste u kampanji, a što je kršenje Ustava i zakona. — Ana Brnabic (@anabrnabic) October 9, 2026

"Besramno je lagati da FDU, ili makar jedan značajan deo ovog državnog fakulteta, nije angažovan u kampanji. Nego, po strani što je to besramno - navikli smo, mnogo važnije je da je to suprotno Ustavu i zakonima Republike Srbije. Na to treba da reaguju nadležne institucije.

A koliko politički "nisu" angažovani najbolje govori to što se ne oglašavaju kada se objavljuju spotovi brendirani logom FDU u blokadi, ali reaguju kad Aleksandar Vučić izjavi ono što svi vide, čak i najvernije pristalice prevare zvane Studentska lista!

Dakle - ili zabranite da neko zloupotrebljava ime FDU i tražite da se to ime ukloni sa spotova, ili je jasno da ste u kampanji, a što je kršenje Ustava i zakona", poručila je Brnabić.

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