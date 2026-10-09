Zvezdi ponuđen bivši NBA igrač, ali je Filip Petrušev prioritet
Crveno-beli će uskoro imati novog centra
Košarkaški klub Crvena zvezda intenzivno radi na povratku srpskog reprezentativca Filipa Petruševa, prenose evropski mediji.
Kako javlja dobro obavešteni grčki novinar Sotiris Vetakis, beogradski klub pokušava da iskoristi situaciju u kojoj je 26-godišnji krilni centar izgubio mesto u rotaciji ekipe Dubaija, te nije bio u sastavu ni na nedavnoj utakmici četvrtog kola Evrolige upravo protiv Crvene zvezde.
Crveno-beli žele da pojačaju centarsku liniju, a iako im je kao jedna od opcija ponuđen nekadašnji NBA košarkaš Rišon Holms, rukovodstvo kluba sa Malog Kalemegdana označilo je Petruševa kao apsolutni prioritet.
Srpski reprezentativac na početku sezone ima veoma skromnu minutažu u timu Dubaija – u prva tri meča prosečno beleži svega 3,3 poena i 3,0 skoka za nešto manje od 11 minuta na parketu.
Ukoliko se pregovori uspešno završe, to bi bio treći mandat Petruševa u Crvenoj zvezdi. Prvi put je crveno-beli dres nosio u sezoni 2022/23. uz učinak od 10,7 poena i 5,2 skoka po utakmici, dok je u sezoni 2024/25. kao pozajmljeni igrač Olimpijakosa odigrao sezonu karijere, beležeći u proseku 14,1 poen i 4,9 skokova uz indeks korisnosti 16,5 u Evroligi.
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