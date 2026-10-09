Zverev prvi put nakon Pekinga: Nemac se mučio pa trijumfovao u Šangaju
Zverev se mučio ali trijumfovao.
Drugi reket sveta Aleksandar Zverev uspeo je da prođe prvu prepreku na turniru u Šangaju.
Nemac je trijumfovao protiv Jibing Vua sa 2:0 (6:4, 7:6).
U prvom setu uspeo je da napravi jedan brejk i osvoji ga, dok je u drugom zastao i pretrpeo ribrejk za 2:2, da bi od istog tog rezultata u taj-brejk uspeo da napravi seriju i da zaključi posao.
Zverevu je sada na umu da što pre zauzme prvu poziciju ATP liste koju mu je Janik Siner otkazivanjem svih turnira do kraja godine praktično predao.
Ono što je sigurno jeste da neće biti na vrhu ni posle Šangaja, makar ga i osvojio, ali od toga šta uradi u ovom kineskom gradu zavisi dimanika kada bi mogao da preuzme prvo mesto do Nove godine.
Preporučujemo
Miljenik Grobara otkrio: Evo šta je Penjaroja rekao igračima posle poraza!
08. 10. 2026. u 23:39
Kampaco zadovoljan nakon pobede Reala nad Partizanom: Odradili smo dobar posao
08. 10. 2026. u 23:30
"Partizan nije bio na nivou": Legenda crno-belih se oglasila nakon poraza od Reala
08. 10. 2026. u 23:27
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Otvoren stadion "Andrija Delibašić" u Zemunelu
U sportskom centru „Zemunelo“ danas je zvanično predstavljen novi mini-stadion FK Partizan, koji nosi ime po legendarnom napadaču crno-belih, Andriji Delibašiću.
07. 10. 2026. u 13:05
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)