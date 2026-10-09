Zverev prvi put nakon Pekinga: Nemac se mučio pa trijumfovao u Šangaju

Zverev se mučio ali trijumfovao.

Bai Xuefei / Xinhua News / Profimedia

Drugi reket sveta Aleksandar Zverev uspeo je da prođe prvu prepreku na turniru u Šangaju.

Nemac je trijumfovao protiv Jibing Vua sa 2:0 (6:4, 7:6).

U prvom setu uspeo je da napravi jedan brejk i osvoji ga, dok je u drugom zastao i pretrpeo ribrejk za 2:2, da bi od istog tog rezultata u taj-brejk uspeo da napravi seriju i da zaključi posao.

Zverevu je sada na umu da što pre zauzme prvu poziciju ATP liste koju mu je Janik Siner otkazivanjem svih turnira do kraja godine praktično predao.

Ono što je sigurno jeste da neće biti na vrhu ni posle Šangaja, makar ga i osvojio, ali od toga šta uradi u ovom kineskom gradu zavisi dimanika kada bi mogao da preuzme prvo mesto do Nove godine.