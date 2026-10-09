Nije samo Andrija Delibašić! Evo kako se zovu ostali Partizanovi tereni (FOTO)

Navijači su imali priliku da glasaju i odluče.

FOTO: FK Partizan

Fudbalski klub Partizan je pre dva dana svečano otvorio novi mini-stadion u Sportskom centru "Zemunelo", koji nosi ime "Andrija Delibašić", u čast prerano preminulog golgetera.

Uz potpuno novu podlogu sa veštačkom travom, izgrađene su natkrivene tribine sa 600 sedećih mesta, postavljeni su semafor i reflektori, uređeni toaleti i obezbeđen poseban ulaz na tribine za navijače. Na taj način ispunjava kriterijume za odigravanje utakmica Prve lige, pa će na njemu svoje mečeve kao domaćini igrati filijala Teleoptik, kao i omladinske selekcije "parnog valjka".

Međutim, to nije sve, jer i ostali tereni u trening-kampu nose imena po legendama crno-belih, među kojima je i aktuelni šef stručnog štaba Saša Ilić. Uprava je odlučila da posluša navijače, koji su glasanjem imali priliku da učestvuju u izboru.

Na ulasku u svaki teren okačene su table sa zvaničnim imenima - Momčilo Moca Vukotić (791 utakmica/339 golova), Dragan Mance (279 utakmica/174 gola), Saša Ilić (875 utakmica/240 golova), Milan Galić (288 utakmica/179 golova) i Stjepan Bobek (478 utakmica/425 golova).