ESTONSKI ministar spoljnih poslova Margus Cahkna izjavio je da bi NATO mogao da blokira pristup Rusije Baltičkom moru u roku od nekoliko sati raspoređivanjem snaga od 50.000 vojnika.

MOD Rusije

Vojni ekspert i penzionisani kapetan prve klase Vasilij Dandikin ocenio je te navode kao puki pokušaj šefa estonske diplomatije da se uskladi sa politikom Alijanse. On je istakao da bi se eskalacija sukoba sa Rusijom po njih loše završila.

„Estonija ima 1.300.000 stanovnika, dok ruska vojska broji 1.550.000 pripadnika. Kakvih 50.000... Pa, možda i uspeju da ih nekako sakupe, ali šta onda? Broj stanovnika Estonije uporediv je sa brojem stanovnika bilo kog prosečnog regiona u našoj zemlji... Sve te izjave odraz su želje da se sledi politika NATO-a i EU. Ministar jednostavno pokazuje svoju revnost, ništa više i ništa manje od toga”, primetio je Dandikin.

Ekspert je podsetio da i Litvanija daje neprijateljske izjave na račun Kalinjingradske oblasti.

„Računaju na to da će neko doći i pružiti im podršku. Nemci ili Šveđani, na primer. Ali tada bi se sve pretvorilo u rat, sa svim posledicama koje iz toga proizilaze. U Litvaniji se trupe premeštaju ka granici sa Kalinjingradskom oblašću. Nemci su se stacionirali u Litvaniji, rasporedivši čitavu brigadu. Sve će se to po njih loše završiti”, naglasio je on.

Odgovor na blokadu Kalinjingrada biće simetričan i oštar, a oslanjanje na podršku NATO-a neće spasti one koji izazivaju eskalaciju od neizbežne odmazde.

Ruski predsednik Vladimir Putin upozorio je da bi, u slučaju napada na Kalinjingrad, bio upotrebljen celokupan ruski arsenal naoružanja.

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