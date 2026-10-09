ALEKSANDAR Vučić prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" najavio je danas posetu Šumadiji. Obratio se javnosti i tim putem otkrio brojne trikove i metode kojima se služe oni koji žele da sprovedu obojenu revoluciju u Srbiji.

Foto: Printskrin/ Infomer TV

Obraćanje Vučića

Vučić je na početku govorio o radovima na putevima u Srbiji, konkretno o deonici Vožd Karađorđe.

- Dobar dan svima, idemo ka Mladenovcu, Topoli, obilazimo Šumadiju danas. Divno je obilaziti Šumadiju, a posebno će biti divno kada uradimo Vožd Karađorđe. To će biti čudesan napredak. Nedaleko odavde, kilometar, krenuli su pripremni radovi, postavljanje kampa i svega drugog. Radi dobra firma, ti Kinezi dobro i brzo rade - kazao je on.

- Danas je 92 godine, ako se ne varam od ubistva Kralja Aleksandra tako da ću posetiti i Topolu i Oplenac... Verujem da ćemo u budućnosti moći da ispravimo nepravdu prema njemu - naveo je Vučić.

On dodaje da je sve ono o čemu se govorilo i pšto je mislio da će studnti bloakderi da promene u kampanjii se nije dogodilo.

- Od Pajtića i ostalih na međunarodnom nivou vole da se igraju simbola id a nas ponižavaju. Govorio sam da žele produžetak najgore vlasti iz 2011/12. ma ne oni su mladi, hoće protiv svih i na kraju dočekasmo jutros njihov spot. Osim što je spot mračan i što je promašio temu to je njihova stvar, ima nešto što je zanimljivo. Eihov kalendar o siromašnjeu i korupciji kreće id 2012. Oni hoće da nam pokažu tri stvari, i namerno pokazujem ovako jer oni tako ne smeju - rekao je Vučić pa nastavio.

Vučić dodaje da oni žele produžetak najodvratnije vlasti, onih koji su bili do 2012, i da smo dočekali da vidimo spot blokadera.

- Osim što je mračan, kao i njihovi skupovi i sve što rade, i što je promašio temu, ima nešto što je zanimljivo, ne znam da li ste to zapazili. Njihov kalendar o siromašenju, korupciji, krenuo je od 2012. godine. Oni hoće da nam kažu tri stvari, i namerno ovako pokazujem, zato što oni neće da pokažu tri prsta onako kako se to radi. Oni kažu da su nastavljači DOS-ove politike, i da će nastaviti da pljačkaju. Pod dva, kažu da izborom Dejana Šoškića, i upravo ovakvim spotom, nastavljaju njegovu monetarnu politiku, to znači 200 dinara za evro, i da će ponovo Šoškić i njegovi nastaviti takvu politiku - kazao je on.

I treće, oni se sprdaju sa svima nama, i kažu da ćemo tek videti kako će da pljačkaju.

- Oni se i ne trude mnogo na duelima, ubedljivo su ih izgubili, ne računajući onaj gde prvi na listi ne sme da se pojavi. Ovi drugi koji su tobož stručni, bace peškir posle 30 sekundi i ništa ne kažu. Ovi iz Đilasove stranke se nekako bore i kažu nešto, a ovi sa studentske liste nit znanja nit struke. Ali ima nešto zanimljivo u svemu tome. Pogledao sam 10 minuta kako je izgledao duel o zdravstvu, gledao sam Anu koja ih je rasturila. Ali ovo zdravstvo videli ste razliku - ozbiljan ministar koji ima argumentaciju, reč je o Zlatiboru Lončaru, i videli ste nekog Andrića. Ako je to budućnost, nama od zdravstva ni "z" ne bi ostalo - rekao je on.

Kaže da kada vide potpunu nemoć id a gube debate, onda im priskaču u pomoć "neprofesionalni i objektivni" novinari kojis e ponašaju zastrašujuće.

- Zlatibor j e stručan bavi se zdravstvom, nije za nadmudrivanje sa preverantima i zato mene i ne zovu jer sam njihove prevare naučio. Pošto to znaju onda neće prevearrtni u duel sa mnom, niti njihovi norinari niti politički predstavnici... Preživeću nekako bez njih. Ali da se dogodi takvo ponašanje na nekoj drugoj televiziji... Zamislite. Kaže voditeljka 'ne možete da gledate tu kametu ona je samo za mene', majke ti... Sinoć je bila TV debata, to nije debata odnosno pokušaj linča Malog i naše liste. To tako ide da se oraganizuje 3:1. Dakle treojica pstrašćenih predstavnika bivšpeg režima protiv Siniše Malog. I tako oni viču ne daju mud a kaće, kad krene prkeidaju ga. Čak i novinar... Kako je tačno trebao da gleda kao ne 3:1. D a je bar 2:2, ali ne mora tri na jednog - kaže Vučić.

Dodaje i to da je primetio da se Šoškić ne potresa i da ga ništa ne pogađa sem kada je u pitanju njegova sujeta.

- Čim je Mali počeo da govori o njegovim manifetlucila i lopovlucima, što je inače istina, i ne pričam uopšte o delu da je unišio dinar sa 80 ga doveo do 117 za evro, ali kada krenete o njemu vidite kakava pasicna agresija iz njega izbija. Zamislite kako bi saslušao nekog sa N1 ili Nove S koji dolaze kod mene i sipaju najbrutalnije uvrede. Siniša se borio i zaslužuje poštovanje u najgorim uslovima. Najsmešnije je ebilo,a kos te primetili, to je kada su govorili o NIS-U. Dakle oni su prodali državnu imovinu za 400 miliona i kažu da smo mi krivi... Oni će neretko govoriti bez sumnje da je Beogard na vodi izgrađen u unjihovo vreme a da smo mi demonstrirali. Ono što mi je zapalao za oko to je kada pričaju o EKpso, o javnim nabavkama i trošenju para i kada im kažete da je sve javno, briga ih za činjenice. šta god da imkažete oni su naučili jednu stavr, a to je da šta god da im izgovorite oni kažu da je to laž id a ih ne varaćate u praistoriju - rekao je Vučić.

Vučić je podsetiod a je bivši režim ostavio na računu jako malo novca id a je Srbija morala odmah da se zadužuje da bi mogla da isplati penzije ljudima.

Napominje da se u sve uključuje i CRTA.

- Oni su tu da daju fibek raznima na Zapadu o tome kako izbpri nisu demokratski. Više ne govore kako je 10% za studnete jer morajud a naprave haos na izborni dan ali im to neće biti dozvoljeno, ali vam unapred govorim šta pripremaju. Dovoljno je videti kako se finansiraju i nisu posmatrači ni navijači već direktni učesnic obojene revolucije i id alje pokušavaju da je provedu ali im ne ide - kaže Vučić.

On je kroz šalu upitao zašto sada ne odu da zarade i postanu milioneri, aludirajući na nedavno objavljene kvote.

- Nisam video da su redovi pred kladionicom ovih iz studentske liste. Tolikokoliko veruju toliko se i nadaju da izvora i ne bude. Mi moramod a uradimo sve da izbori protkenu mirno, da poštujemo Ustav i Zakon i to je najvažnije - rekao je Vučić.

Kaže da danas ide u Šumadiju, i da je srećan što će tamo biti Tomislav Nikolić.

- Radujem se da odem kod njega kada se sve ovo završi. Mnogo stvari još nismo uradili. Taj KC Kragujevac je pri kraju verujemd a možemo do kraja 2029. da uradim najvažniju fazu Kliničkog centra u Kragujevcu. Ali važna nam je i bolnica u Aranđelovcu... To je za mene ključno pored vodosnabdevanja- kaže Vučić.

Prema njegovim rečima deonica kojom trenuto prolazi će biti ogormna promena za celu Šumadiju kada bude završen Vožd Karađorđe.

- Samo da pitam izgore li nam tvrđava u Nišu? Jesu ovi naši pogrešili što su palili baklje... ali da kaću gori, izgore, pa sutra kažu da se ne vidi jer se oralo. Ne znam jeste čuli za tako nešto? To ima kod naše studentske liste. Neverovatan skupi neverovatnih ljudi. Javilo mi se mnogo ljudi, pa da pitam i vas koji se bavite mrežama da pusutite izjavu JOve Bakića oko Vladike Nikolaja da to ljudi vide. Pa vas molim da im pustite da svi vide kako bi nam vaspiatavali deci i čemu bi ih učili i koliko bi vremena bilo potrebnod aprihvatimo "za doms premni" kao najlepšu pesmu. Što bi rekao Milivojević jedva čeka da vidi njihovu estradu na koncertima u Srbiji... Ako ništa nećemo nikad da pevamo "za dom spremni" i "Bojna Čavoglave" - rekao je Vučić.

Rekao je da je ponosan na studente iz Republike Srpske.

- Naravno da nije imalo veze sa ekonomijom, ali pogledahte kada na krajud ebate Mali š+pita Šoškiča o genocidu o Srebrenicu, on je izgovorio 15 reči i rečenica ali ni jednog sekunda nije ni na koji način odgovorio na pitanje. Neće da odogvori ni na to ni na pitanje o sankcijama Rusiji, neće jer znaju da se odogovr ne bi dopao našem narodu - rekao je Vučić.

- Ne mogu oni da razumeju kolika je volja ljudi, ne za vlašću već da idemo napred i da ovi najgori ne pobede - rekao je Vučić.

- "Mi znamo kako" nije njihov slogan već od Đukanovića... Mislimd a mi jednu stvar podcenjujmo jer znaju čije bi naloge moraili da izvrašavaju, siguran sam da zanju da bi uveli snakcije Rusiji, smanjiki vrednost dinara kako bi njihovi tajkuni mogli da pljačkaju... Oni se dogovore kako da se uzme kredit u dinarima i pozovu jednog tajkuna. Govorim o stavrnom slučaju. Ona kaže daće kolaterala u kišobranima i kabanicama. Onda kažu izdali smo kredit daćemko ti u dinarima ali te briga, pašće vrednost. Ona vraća kredit i kaže posle 6 meseci nemam više naplatite iz kolaterala. i tako su nam propale banke. Tako rade kriminalci. Kad im daju 20 miliona od donese 5 i oni to podele među sobom. Što se politike "mi znamo kako" tiče videli smi njihove aposlutno eznanje i nepozanavanje bilo kakvbe politike ali i ekonomije. Ovde ima nešto još gore a to je želja za pljačkom i otimačinom i razaranjem Srbije - kazao je Vučić.

- Ovi sa FDU su slagali, baš je njihov nalog korišćen. šta da radite. Uništavali su nam fakultete, škole i sve živo, lai e još dugo. Vratićemo fakultete studentima i škole nastavnicama i deci i onima koji žele da uče - rekao je on.

Vučić dodaje da ga je sramtoa da sluša navode o tome kkao će vlast na izvorima ostaviti piši-briši olovke, te navodi da je svetaan da psotoje oni koji su verovali i o mnoge druge laži blokadera.

- Nije to neznanje, već bezobrazluk. Bio je nepsreman za objektivne stvari... - rekao je Vučić o Šoškiću, dodajući da nema etike, morala, nikakvog razmišljanja o tome kako da se pomogne građanima sem kako njima da bude bolje.

- Za mene je najvažnije ono od ovog leta gde je svima jasno stavio do znanja da će kurs dinara da leti u nebo da bi njegovi drugari mogli da žive bolje - rekao je Vučić.

- Nema Milivojeviću ništa od Tompsona u Srbiji... Nećemo ni da puštamo ni Snežanu Savić, to je divna gospođa, gspođetina za sve njih, divna, prepametna, vidim da su naši prihatili "stavi ruzmarin ispod jastuka" a voi drugu kada to čuju samo beže od toga. Ne mpgu ni da slušaju ni da gledaju naše kakos e raduju. Dakle za Milivojeviće i sve ostale, pusti nam ovu našu - rekao je Vučić a potom je puštena numera Merime Njegomir "Stavi ruzmarin ispod jastuka".

Vučić je za kraj poslao jasnu poruku "živela Šumadija, živeo kragujevac, zajedno do pobede!".

"Vidimo se u 13 časova! Putujemo po Šumadiji"

Između ostalog, naveo i je i da će javnosti otkriti jednu važnu stavku.

- Vidimo se u 13 časova! Putujemo po Šumadiji - uživo na TikToku i Instagramu.

Otkriću vam i kako se organizuju debate na RTS-u i N1 i čime se sve služe oni koji žele da sprovedu revoluciju u Srbiji.

Mogu da rade šta god hoće - Ujedinjena Srbija pobeđuje! - naveo je Vučić na Instagramu.

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