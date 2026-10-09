Bolan kraj! Kecmanović eliminisan sa mastersa u Šangaju
Srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je sa mastersa u Šangaju pošto ga je u drugom kolu pobedio Čeh Jakub Menšik rezultatom 2:0 (6:3, 6:3) za sat i jedan minut.
Nije petnaesti teniser planete dao mnogo šansi Srbinu. Od početka je Menšik krenuo sigurno.
Imao je brejk već u drugom gemu, a to mu je bilo dovoljno da osvoji prvi set rezultatom 6:3.
Ništa drugačije nije bilo ni u drugom setu. Čeh je u trećem gemu oduzeo servis rivalu, a do kraja je sačuvao koncentraciju i obezbedio plasman u narednu fazu.
Menšik će u narednoj rundi igrati protiv boljeg iz meča Francisko Serundolo - Roman Safijulin.
Podsetimo, Kecmanoviću je najbolji plasman u karijeri bio 27 mesto na ATP listi, a trenutno zauzima 61. mesto i drugi je najbolje rangirani Srbin iza Novaka Đokovića koji je osmoplasirani igrač planete.
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