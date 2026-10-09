KNEŽEVIĆ SE HITNO OGLASIO: MUP da što pre saopšti koje su krivično delo počinili uhapšeni Rusi

PREDSEDNIK Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević komentarisao je jutrošnju policijsku akciju u Risni u kojoj su, kako su preneli podgorički mediji, uhapšeni pripadnici ruske hibridne mreže "Ribar", uputivši apel da se istraže sve okolnosti slučaja, a informacije zvanično predoče javnosti.

Foto: Printskrin/Jutjub/ADRIA TV Montenegro

On je posebno ukazao na manir da se uhapšeni Rusi u Crnoj Gori često označavaju kao “pukovnici GRU-a”.

- Izgleda da je u tom GRU-u najmanja funkcija pukovnik, nema ni portira, ni vozača… Svi su pukovnici. Svakako, ja podržavam svaku akciju koja ide u pravcu zaustavljanja rušenja ustavnog poretka. Ali, da ne bi bilo zabune da su možda uhapšeni neki novinari koji su radili intervjue po Beogradu i Republici Srpskoj, voleo bih da MUP izađe što pre sa informacijom koje su krivično delo počinili ti ruski državljani iz Krivičnog zakonika, a tiče se rušenja ustavnog poretka, hibridnog ratovanja i svega onoga što urušava naš evropski put - poručio je Knežević.

Ako izađu sa tim dokazima, Knežević kaže da će snažno podržati tu akciju.

- I kazaću da nijedan Rus, Belorus ili Čečen ne sme da se ponaša u Crnoj Gori na način da ruši ustavni poredak. Samo ne bih voleo da ispadne da su privedeni na informativni razgovor i da se radi o novinarima - naveo je Knežević, prenosi portal Adria.

Delu podgoričkih medija je jutros nezvanično potvrđeno da je u akciji crnogorske policije i Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB) privedeno više osoba za koje se sumnja da pripadaju ruskoj hibridnoj mreži Ribar (Rybar).

Mediji su preneli da su u Risnu privedeni Mihail Zvinčuk, njegova supruga i saradnica Valerija, kao i još tri osobe za koje se navodi da su među vodećim ljudima pomenute ruske informacione mreže.

Slučaj, za sada, vodi Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru.

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