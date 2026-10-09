Novak Đoković ispao na startu mastersa u Šangaju
I to bez osvojenog seta
Nakon što je osvojio titulu u Pekingu, srpski teniser Novak Đoković ispao je već na startu Mastersa u Šangaju!
Od njega je, i to u dva seta, bolji bio poljski as Hubert Hurkač koji je slavio rezultatom 6:4, 6:3. Zanimljivo, ovo je prva pobeda Hurkača protiv Srbina tek u njihovom devetom međusobnom duelu.
Meč je završen posle sat i po vremena igre, a u jednom trenutku se činilo da bi Novak mogao i da preda. Razlog - nije fizički dobro izgledao.
Doduše, pitanje je kako bi se duel kretao da je Novak u trećem gemu prvogs eta iskoristio barem jednu od dve brejk lopte. Hurkač se izvukao posle velikog broja razmena, da bi u 10. gemu iskoristio svoju drugu set loptu na Đokovićev servis.
Poljak je u drugom setu koristio svaku grešku Novaka, ujedno i taj nedostatak snage, te je od 1:1 stigao do 4:1 i tako praktično rešio pitanje pobednika. I u šestom gemu je Hurkač imao dve brejk šanse, da bi na kraju slavio sa 6:3.
Podsetimo, Đokoviću ovaj rezultat nikako ne ide na ruku kada je u pitanju završni Masters, jer je u Šangaju branio polufinale i ostaće bez bodova
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