UŽIVO ĐOKOVIĆ - DE MINOR! Kreće bitka za titulu u Pekingu
Srpski teniser u pohodu na svoj 102. trofej u karijeri
ĐOKOVIĆ - DE MINOR 2:2 (prvi set u toku)
Grad: Peking
Stadion: "Dijamantski teren"
Sudija: Adel Nur (Egipat)
Posle tačno deset meseci Novak Đoković (39) je došao u situaciju da se bori za titulu. Najbolji srpski teniser pokušaće u kineskoj prestonici, gde dosad nikada u karijeri nije izgubio, da se domogne ukupno sedmog pehara. Rival mu je Australijanac Aleks de Minor (27), protiv kog ima pozitivan bilans i vodi u pobedama sa 3:1.
TOK MEČA
PRVI SET
13.31 Uzvraća De Minor istom merom, siguran servis za 2:2.
13.25 Jako dobro je Novak ušao u meč, drži svoj servis i ne dozvoljava protivniku da zapreti - 2:1.
13.23 Uspeo je srpski teniser da pritisne servis protivnika, stigao je od 30:0 do 30:40 i prve brejk-lopte. Međutim, Australijanac se spasio odličnim servisom. Posle dodatna dva izjednačenja, usledilo je 1:1 u gemovima.
13.17 Siguran Novak na svom servisu i rutinsko vođstvo od 1:0 u gemovima.
13.14 Finale u Pekingu je počelo, Đoković prvi servira.
PRE MEČA
13.06 Oba tenisera izašla su na zagrevanje. Uskoro se očekuje početak duela.
13.02 Đoković je plasmanom u finale Pekinga oborio još jedan rekord, koji je dosad bio u vlasništvu Rodžera Federera. Sa 39 godina i četiri meseca, postao je najstariji finalista turnira iz serije ATP 500. Švajcarac je imao 38 godina i dva meseca kada je 2019. godine igrao za titulu u Bazelu.
12.56 Kada je reč o međusobnim duelima, Srbin je dobijao Australijanca 2023. na Australijan openu, 2024. na mastersu u Monte Karlu i 2025. na Vimbldonu. Jedini put De Minor je slavio 2024. na Junajted kupu, dok je iste godine na Vimbldonu morao da preda meč Novaku.
12.49 Đoković je poslednju titulu osvojio u novembru prošle godine, na turniru u Atini iz ATP serije 250, dok u finalu nije bio od 1. februara, kada je na Australijan openu poražen od Španca Karlosa Alkaraza. S druge strane, De Minor ima 11 trofeja u karijeri, a poslednji je podigao u februaru, kada je slavio na tvrdoj podlozi u Roterdamu (ATP 500).
12.41 Novak će se boriti za svoju 102. titulu u karijeri, odnosno sedmu u Pekingu. Svaki put kada je učestvovao osvajao je pehar - 2009, 2010, 2012, 2013, 2014. i 2015. godine. Nikada nije poražen u kineskoj prestonici, odnosno ima 33 uzastopne pobede.
12.35 Srpski teniser trenutno je 11. na ATP listi i lošije je plasiran od Australijanca, koji je deveti na svetu.
12.30 Dobar dan i dobro došli na lajv-prenos meča Novaka Đokovića i Aleksa de Minora.
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