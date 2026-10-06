Kumovao šokantnom porazu Zvezde: Sjajni DŽamaja Nil MVP drugog kola Aba lige
Košarkaš FMP-a Džamaja Nil najkorisniji je igrač (MVP) drugog kola ABA lige, saopštila je danas ta liga.
Nil je u istorijskoj pobedi FMP-a protiv Crvene zvezde (90:89), prvoj posle 44 uzastopne utakmice, ostvario indeks korisnosti 32.
Bio je sjajan tokom čitave utakmice, postigao je 27 poena i imao osam skokova šest asistencija, a na terenu je proveo 32 minuta.
Zanimljivo je da je Kalil Spir iz Borca imao najbolji indeks korisnosti u drugom kolu ABA lige, čak 35, ali su Čačani kod kuće izgubili od Širokog (81:87) pa je nagrada otišla u ruke Nila.
Podsetimo, prvo kolo ABA lige je odloženo zbog problema sa sudijama, pa je takmičenje tek počelo od drugog kola, dok će termin igranja prvih utakmica biti naknadno određen.
ABA liga se i ove sezone podelila u dve grupe u kojima igra po deset timova, a prva četiri iz obe grupe idu dalje u plej-of, dok se ostali timovi "spuštaju" u plej-aut.
Samim tim, ova pobeda mnogo znači FMP-u koji ima solidan tim i mogao bi se umešati u borbu za plej-of.
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