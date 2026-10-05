HRVATI U PROBLEMU: "Kockastima" preti novi debakl, a ako se to desi evo ko će da plati ceh

Posle istorijskog poraza od Engleske, hrvatsku reprezentaciju već u utorak očekuje novi veliki ispit.

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Na Poljud stiže Španija, a još jedan težak poraz mogao bi da izazove velike promene u nacionalnom timu.

Situacija je postala ozbiljna posle dva ubedljiva poraza u Ligi nacija. Hrvatska je u Sevilji izgubila od Španije 4:1, a zatim je na Rujevici pretrpela poraz od Engleske čak 7:0, što je najteži rezultat u istoriji nacionalnog tima. Posle tri kola „kockasti“ su primili čak 11 golova.

Prema informacijama iz okruženja reprezentacije, Savez bi "prihvatio" novi poraz od Španije ukoliko bi ekipa pokazala bolju igru, borbenost i odgovarajući takmičarski pristup. Ukoliko izbegne novi debakl, selektor Slaven Bilić bi trebalo da ostane na klupi.

S druge strane, mediji u "lijepoj njihovoj" prenose da bi selektor sam podneo ostavku ukoliko Hrvatska izgubi sa pet ili više golova razlike. U tom slučaju ne bi čekao odluku čelnika Hrvatskog fudbalskog saveza, već bi sam zaključio svoj mandat.

Bilićev dolazak na mesto selektora bio je deo dugoročnog plana, čiji je glavni cilj plasman na Evropsko prvenstvo 2028. godine. Liga nacija trebalo je da bude deo tog procesa, uz očekivanje da Hrvatska završi na trećem mestu u grupi i zadrži status u Ligi A.

Posle katastrofe protiv Engleske, pažnja je usmerena i na reakciju igrača. Iz kruga reprezentacije ne stižu informacije koje bi ukazivale na pobunu protiv selektora, a Bilić je, prema dostupnim saznanjima, u dobrim odnosima sa kapitenom Lukom Modrićem.

Predsednik HNS-a Marijan Kustić i direktor Stipe Pletikosa odmah posle meča sa Engleskom ušli su u svlačionicu i razgovarali sa igračima i selektorom. Kustić je kritikovao pristup ekipe, poručivši da se tako ne igra za Hrvatsku, ali je istovremeno pružio podršku timu i stručnom štabu.

Ako ipak dođe do promene na klupi, već se pominju potencijalni naslednici. Kao kandidati se izdvajaju Ivica Olić i Nenad Bjelica, a prema navodima hrvatskih medija, Olić, koji je bio asistent prethodnog selektpra Dalića, je trenutno prva opcija.