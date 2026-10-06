RUBIO ODBRUSIO MOSKVI: Nećete vi odlučivati da li ambasada SAD ostaje u Kijevu

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio odbacio je ruska upozorenja stranim diplomatama da napuste Kijev i rekao da će Vašington sam odlučiti da li je dovoljno bezbedno da zadrži američku ambasadu u ukrajinskoj prestonici.

Foto: Brendan Smialowski/AFP/Profimedia

- Imamo ambasadu tamo i odlučićemo da li je dovoljno bezbedno da naši ljudi tamo ostanu - rekao je Rubio novinarima.

- Mesecima upozoravaju diplomate da odu i ne mislim da je iko iznenađen što je Kijev napadnut. Mislim da svi to razumeju - dodao je.

Rubio je rekao da Stejt department svakodnevno procenjuje bezbednost svih američkih diplomatskih misija i da će promeniti njihovo poslovanje ako bude smatrao da je to potrebno.

- To nismo uradili u Kijevu u ovom trenutku - rekao je.

I evropske ambasade će ostati

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova prošle nedelje upozorilo je strane državljane i diplomatsko osoblje da je boravak u Kijevu „smrtonosno opasan“ zbog mogućnosti novih velikih ruskih napada.

Usledio je koordinisan odgovor evropskih zemalja. Ambasade Nemačke, Italije, Španije i Švedske izdale su identične poruke da će ostati u Kijevu, a slične izjave dale su Francuska, Poljska, Estonija i Evropska unija.

- Ostajemo u Kijevu, kao i sve ostale ambasade zemalja Evropske unije - rekla je ambasadorka EU u Ukrajini Katarina Maternova.

Prema njenim rečima, svih 25 zemalja članica EU sa ambasadama u Kijevu nastavljaju sa radom, kao i Delegacija EU i Savetodavna misija EU. Evropski diplomati pozvali su Moskvu da poštuje Bečku konvenciju i međunarodno humanitarno pravo.

Rusija mesecima upozorava diplomatske misije

Ovo nije prvi put da Moskva šalje takve poruke. Rubio je u maju potvrdio da je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov preneo upozorenje o opasnosti po diplomatske objekte u Kijevu.

Tada je naglasio da Rusija nije direktno zahtevala evakuaciju američke ambasade.

Američka ambasada je takođe morala da demantuje izveštaje u maju da napušta Kijev.

SAD su se vratile u Kijev nakon ruskog povlačenja 2022. godine. Sjedinjene Države su privremeno zatvorile ambasadu neposredno pre početka ruske invazije u februaru 2022. godine, kada se očekivalo moguće rusko napredovanje ka prestonici.

Nakon što je ruska vojska odustala od pokušaja zauzimanja Kijeva i povukla se iz severne Ukrajine, američka ambasada je ponovo otvorena 18. maja 2022. godine.

Tadašnji državni sekretar Entoni Blinken direktno je povezao ponovno otvaranje sa uspešnom odbranom ukrajinske prestonice.

- Ukrajinski narod je, uz našu bezbednosnu pomoć, branio svoju domovinu - rekao je tada Blinken.

Poslednjih nedelja, Rusija je intenzivirala napade dronovima i raketama na Kijev, uključujući i napade na energetsku, transportnu i komunikacionu infrastrukturu.

EU je prošle nedelje saopštila da je prestonica bila izložena ponovljenim napadima i dugotrajnim vazdušnim udarima.

(Indeks.hr)

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