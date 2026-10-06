Nakon četiri poraza stigle sjajne vesti za Srbiju u Ligi nacija
Iako je fudbalska reprezentacija Srbije pretrpela četiri poraza pod vođstvom selektora Veljka Paunovića (uključujući i poslednji bolni poraz od Holandije u kom je gol postigao Mihajlo Cvetković), iz Bolonje su stigle sjajne vesti za naš nacionalni tim.
U meču četvrtog kola grupe A1, Italija je savladala Tursku sa 3:1 i tako direktno obradovala Srbiju, koja je na tabeli četvrtoplasiranih timova ostala iznad Turaka.
Ovaj trijumf Azura omogućio je Srbiji da zadrži prednost u borbi za opstanak u elitnom rangu, pošto Turska nakon novog neuspeha nema nijedan osvojen bod.
Ako Srbija zahvaljujući novom UEFA formatu uspe da izbegne poslednje dve pozicije na generalnoj tabeli Linge A (gde su trenutno Turska i Češka u većem kanalu), Orlovi će u martu 2027. godine igrati baraž za opstanak u elitnoj diviziji.
Prema trenutnom stanju na tabelama i statističkim projekcijama, potencijalni rivali Srbije u baražu biće drugoplasirane selekcije iz B divizije Lige nacija: BiH, Ukrajina i Škotska.
Iako se na poziciji koja vodi u baraž u svojoj grupi trenutno nalazi i takozvana reprezentacija Kosova, ovaj duel je unapred apsolutno isključen. Po propisima krovne organizacije, zbog bezbednosnih i političkih restrikcija, UEFA automatski razdvaja Srbiju i tzv. Kosovo prilikom žrebanja, tako da oni ne mogu biti naš rival.
Konačan spisak potencijalnih rivala biće definisan u novembru, kada Srbija igra preostale dve utakmice protiv Nemačke i Grčke.
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