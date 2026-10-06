Fudbal

Nakon četiri poraza stigle sjajne vesti za Srbiju u Ligi nacija

М.П.

06. 10. 2026. u 07:01

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Iako je fudbalska reprezentacija Srbije pretrpela četiri poraza pod vođstvom selektora Veljka Paunovića (uključujući i poslednji bolni poraz od Holandije u kom je gol postigao Mihajlo Cvetković), iz Bolonje su stigle sjajne vesti za naš nacionalni tim.

Након четири пораза стигле сјајне вести за Србију у Лиги нација

FOTO: FSS

U meču četvrtog kola grupe A1, Italija je savladala Tursku sa 3:1 i tako direktno obradovala Srbiju, koja je na tabeli četvrtoplasiranih timova ostala iznad Turaka.

Ovaj trijumf Azura omogućio je Srbiji da zadrži prednost u borbi za opstanak u elitnom rangu, pošto Turska nakon novog neuspeha nema nijedan osvojen bod.

Ako Srbija zahvaljujući novom UEFA formatu uspe da izbegne poslednje dve pozicije na generalnoj tabeli Linge A (gde su trenutno Turska i Češka u većem kanalu), Orlovi će u martu 2027. godine igrati baraž za opstanak u elitnoj diviziji.

Prema trenutnom stanju na tabelama i statističkim projekcijama, potencijalni rivali Srbije u baražu biće drugoplasirane selekcije iz B divizije Lige nacija: BiH, Ukrajina i Škotska.

Iako se na poziciji koja vodi u baraž u svojoj grupi trenutno nalazi i takozvana reprezentacija Kosova, ovaj duel je unapred apsolutno isključen. Po propisima krovne organizacije, zbog bezbednosnih i političkih restrikcija, UEFA automatski razdvaja Srbiju i tzv. Kosovo prilikom žrebanja, tako da oni ne mogu biti naš rival.

Konačan spisak potencijalnih rivala biće definisan u novembru, kada Srbija igra preostale dve utakmice protiv Nemačke i Grčke.
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Posle bruke od Engleza, Hrvatima se piše nova katastrofa! Razigrani svetski šampion neće imati milosti na Poljudu

Posle bruke od Engleza, Hrvatima se piše nova katastrofa! Razigrani svetski šampion neće imati milosti na "Poljudu"