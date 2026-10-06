"Dušan Vlahović nije igrač za Barselonu i Juventus"

Srpski napadač Dušan Vlahović ponovo se našao u centru pažnje evropske sportske javnosti, ali ne zbog golova, već zbog žestokih kritika koje su stigle sa potpuno neočekivane adrese.

Foto: Nderim Kaceli / Zuma Press / Profimedia

Njegov nekadašnji saigrač iz Fiorentine, Francuz Valentin Eserik, javno je potcenio kvalitete reprezentativca Srbije, istakavši da on nema šta da traži u najvećim svetskim klubovima.

Vlahović je proteklog leta napustio torinski Juventus i prešao u turski Bešiktaš, gde je započeo novu epizodu u karijeri i počeo redovno da trese mreže. Ipak, Eserik smatra da se turski fudbal ne može porediti sa italijanskim, a potom je prešao na direktne prozivke na račun Srbina.



- Isto je i sa Vlahovićem. Jednom je postigao 26-27 golova i odmah su ga proglasili novim Ibrahimovićem. Dušan to nije. Otežalo je i to što je otišao u Juventus za gotovo 100 miliona evra. Tamo nije bio dobar, očekivali smo mnogo više", izjavio je Eserik.



Francuski fudbaler, koji trenutno nastupa u Luksemburgu, otišao je korak dalje komentarišući ranije spekulacije o prelasku srpskog špica u Kataloniju.

Eserik je dodao da Vlahović nema nivo za Barselonu ili Juventus, upoređujući ga sa igračima poput Del Pjera, dok je za Kolo Muanija istakao da je bolji igrač.

Ovakve izjave predstavljaju snažan udarac za samopouzdanje srpskog napadača, koji će svoj odgovor morati da pruži direktno na terenu.