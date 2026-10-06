Propast fudbalera kakva se ne pamti: Brate, zašto bih trčao? Imam para za 3 generacije
Ima samo 22 godine i fudbal ga više ne interesuje
Kolumbijski napadač Džon Duran (22) doživeo je neverovatan pad u karijeri za samo godinu i po dana. Od zvezde u usponu u Premijer ligi i dresu Aston Vile, stigao je do statusa precrtanog igrača, a neverovatne detalje o njegovom ponašanju i stavu otkrio je njegov nekadašnji saigrač iz Fenerbahčea, brazilski vezista Fred.
Gostujući u jednom podkastu, nekadašnji fudbaler Mančester junajteda bez dlake na jeziku opisao je šta se dešavalo iza zatvorenih vrata svlačionice u Istanbulu.
– Njega apsolutno ništa ne zanima! Neverovatno je duhovit tip, posebna ličnost, ali je potpuno ravnodušan prema fudbalu. Kada smo bili zajedno, govorio bih mu: 'Hajde, Duran, idemo na trening, da trčimo malo', a on bi samo odmahnuo rukom... Rekao bi mi: 'Brate, ja sam već bogat čovek. Stvarno nemam nijedan razlog da trčim' – otkrio je Fred.
Brazilac je potom dodao da je situacija vremenom postajala sve gora:
– Kada je tek stigao u Fenerbahče, barem bi se pojavio na treningu i šutirao na gol. Kasnije je potpuno digao ruke od svega i sve zapostavio. Otvoreno mi je govorio: 'Brate, što više, to bolje. Finansijski sam potpuno obezbeđen – i ja, i moja porodica, i naredne tri generacije' – rekao je šokirani Fred.
Duran je u Evropu stigao u januaru 2023. godine, kada ga je kupila Aston Vila. Za klub iz Birmingema postigao je 20 golova na 78 utakmica i skrenuo pažnju svetskih velikana. Ipak, prekretnica se dogodila u januaru 2025. godine, kada ga je bogati saudijski Al Nasr platio čak 77 miliona evra.
Nakon samo 18 utakmica u Saudijskoj Arabiji, Arapi su ga poslali na pozajmicu u Fenerbahče, gde je izdržao svega šest meseci (pet golova na 21 meču). Usledila je nova pozajmica u Zenit iz Sankt Peterburga, gde je bio neprimetan (dva gola na devet mečeva), a trenutno pokušava da „oživi“ karijeru u Benfiki, gde takođe ima skroman učinak od dva pogotka na 12 susreta.
Kolumbijac, koji je upisao 17 nastupa za nacionalni tim svoje zemlje, zbog ovakvog odnosa i strmoglavog pada forme nije pozvan u reprezentaciju još od juna 2025. godine.
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