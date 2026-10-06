Fudbal

Propast fudbalera kakva se ne pamti: Brate, zašto bih trčao? Imam para za 3 generacije

М.М.

06. 10. 2026. u 14:59

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ima samo 22 godine i fudbal ga više ne interesuje

Пропаст фудбалера каква се не памти: Брате, зашто бих трчао? Имам пара за 3 генерације

Foto: Instagram/jaderduran9

Kolumbijski napadač Džon Duran (22) doživeo je neverovatan pad u karijeri za samo godinu i po dana. Od zvezde u usponu u Premijer ligi i dresu Aston Vile, stigao je do statusa precrtanog igrača, a neverovatne detalje o njegovom ponašanju i stavu otkrio je njegov nekadašnji saigrač iz Fenerbahčea, brazilski vezista Fred.

Gostujući u jednom podkastu, nekadašnji fudbaler Mančester junajteda bez dlake na jeziku opisao je šta se dešavalo iza zatvorenih vrata svlačionice u Istanbulu.

Njega apsolutno ništa ne zanima! Neverovatno je duhovit tip, posebna ličnost, ali je potpuno ravnodušan prema fudbalu. Kada smo bili zajedno, govorio bih mu: 'Hajde, Duran, idemo na trening, da trčimo malo', a on bi samo odmahnuo rukom... Rekao bi mi: 'Brate, ja sam već bogat čovek. Stvarno nemam nijedan razlog da trčim' – otkrio je Fred.

Brazilac je potom dodao da je situacija vremenom postajala sve gora:

Kada je tek stigao u Fenerbahče, barem bi se pojavio na treningu i šutirao na gol. Kasnije je potpuno digao ruke od svega i sve zapostavio. Otvoreno mi je govorio: 'Brate, što više, to bolje. Finansijski sam potpuno obezbeđen – i ja, i moja porodica, i naredne tri generacije' – rekao je šokirani Fred.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jader Duran (@jaderduran9)


Duran je u Evropu stigao u januaru 2023. godine, kada ga je kupila Aston Vila. Za klub iz Birmingema postigao je 20 golova na 78 utakmica i skrenuo pažnju svetskih velikana. Ipak, prekretnica se dogodila u januaru 2025. godine, kada ga je bogati saudijski Al Nasr platio čak 77 miliona evra.

Nakon samo 18 utakmica u Saudijskoj Arabiji, Arapi su ga poslali na pozajmicu u Fenerbahče, gde je izdržao svega šest meseci (pet golova na 21 meču). Usledila je nova pozajmica u Zenit iz Sankt Peterburga, gde je bio neprimetan (dva gola na devet mečeva), a trenutno pokušava da „oživi“ karijeru u Benfiki, gde takođe ima skroman učinak od dva pogotka na 12 susreta.

Kolumbijac, koji je upisao 17 nastupa za nacionalni tim svoje zemlje, zbog ovakvog odnosa i strmoglavog pada forme nije pozvan u reprezentaciju još od juna 2025. godine. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MISLILA SAM DA ĆU UMRETI: Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni

"MISLILA SAM DA ĆU UMRETI": Lepa Brena o teškom zdravstvenom problemu - "Bila sam jako uplašena, tumor markeri su bili povišeni"