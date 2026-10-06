Oglasio se Aleks de Minor pred finale Pekinga!

Novak Đoković, danas od 13 časova izlazi na užareni beton Pekinga kako bi napao svoju sedmu krunu na ovom turniru.

Tanjug/Alfredo Falcone/LaPresse via AP

Pored istorijskog uloga i ludačkog niza od 33 pobede bez poraza u Kini, ovaj meč ima i brutalnu ličnu pozadinu. Preko puta mreže stajaće Aleks de Minor, čovek sa kojim Srbin ima žestoko neraščišćene račune još iz dana tamnovanja u Melburnu!

Australijanac je pred sam meč javno priznao da mu se sprema teniski pakao. Popularni "Demon" ne krije da je prestrašen formom u kojoj se nalazi srpski as, koji i na pragu pete decenije doslovno gazi znatno mlađe rivale.

- Iskreno, odavno je prestalo da me iznenađuje sve ono što Đoković prikazuje na terenu. Svi mi iz teniskog sveta svedočimo njegovim mogućnostima čitave karijere. Zaista ga je fascinantno posmatrati“, iskren je bio De Minor, a potom je secirao Novakovu igru i priznao gde leži najveća opasnost:

- Novak Đoković neverovatnom lakoćom diktira tempo i menja pravac loptice. Kada dostigne svoj nivo, gotovo ga je nemoguće savladati jer praktično nema slabih tačaka.

Ovaj meč za milione navijača u Srbiji ima posebnu težinu zbog sramnog ponašanja De Minora s početka 2022. godine. Dok je Novak prolazio kroz torturu i deportaciju iz Australije, De Minor je bio među retkima koji su javno likovali i vodili tihu hajku protiv našeg asa.

Đoković mu to nikada nije oprostio, a pred današnje finale poslao je jasnu i hladnu poruku:

- Pokazao je šta misli o meni — nemam nikakav odnos sa njim.

Novak ga je već jednom brutalno ponizio na Australijan openu 2023. godine (6:2, 6:1, 6:2) kada je priznao da je namerno hteo da ga zbriše sa terena. Danas se u Pekingu sprema nova surova osveta i nova lekcija iz teniskog bontona!

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu Arena tenis sa početkom u 13.00 časova.