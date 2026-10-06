VRATIO SE! Karlos Alkaraz osvojio treću titulu ove godine

VRATIO se! Karlos Alkaraz osvojio je turnir u Japanu.

FOTO: Tanjug/AP/Eugene Hoshiko

Španac je imao dosta problema sa povredom ručnog zgloba i zbog toga je morao da propustio Rolan Garosa i Vimbldon.

Vratio se na US openu i postepeno je podizao formu. Ipak, na poslednjem grend slemu u godini zaustavljen je u četvrtfinalu, ali nije dugo čekao na treću ovosezonsku, a ukupno 27. titulu u karijeri.

Stigao je u Tokio kao treći na svetu i u finalu je pobedio Jiržija Lehečku i na taj način odbranio titutlu, te poslao rivalima poruku da je ponovo tu i da je spreman da osvaja najveće turnire.

TWO FOR TWO 🏆🏆 Alcaraz maintains his perfect record in Tokyo and defends his title! #japanopentennis https://t.co/34QnU5oryC — Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2026

Što se duela sa Čehom tiče, nije dobro počelo po Alkaraza - odmah je 19. na ATP listi napravio brejk. Prednost je čuvao do šestog gema, kad je 23-godišnjak iz Mursije vratio izgubljeno. Do kraja su igrači bili sigurni na svoj servis, pa se otišlo u taj-brejk. Tu je Karlos bio najbolji onda kad je to bilo najpotrebnije.

U drugom setu sedmi gem je bio presudan. Španac je tad napravio brejk i ubrzo završio posao na meču koji je trajao jedan sat i 37 minuta.

Alkaraz je ove sezone pre Tokija osvojio Australijan open i Dohu, a poslednji meč pre US opena odigrao je 14. aprila u Barseloni.

On je u glavnom gradu Japana na putu do pehara savladao Aleksa Mikelsena, Matea Arnaldija, Denisa Šapovalova, Haumea Munara i pomenutog Jiržija Lehečku.

BONUS VIDEO: BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića