VRATIO SE! Karlos Alkaraz osvojio treću titulu ove godine
VRATIO se! Karlos Alkaraz osvojio je turnir u Japanu.
Španac je imao dosta problema sa povredom ručnog zgloba i zbog toga je morao da propustio Rolan Garosa i Vimbldon.
Vratio se na US openu i postepeno je podizao formu. Ipak, na poslednjem grend slemu u godini zaustavljen je u četvrtfinalu, ali nije dugo čekao na treću ovosezonsku, a ukupno 27. titulu u karijeri.
Stigao je u Tokio kao treći na svetu i u finalu je pobedio Jiržija Lehečku i na taj način odbranio titutlu, te poslao rivalima poruku da je ponovo tu i da je spreman da osvaja najveće turnire.
Što se duela sa Čehom tiče, nije dobro počelo po Alkaraza - odmah je 19. na ATP listi napravio brejk. Prednost je čuvao do šestog gema, kad je 23-godišnjak iz Mursije vratio izgubljeno. Do kraja su igrači bili sigurni na svoj servis, pa se otišlo u taj-brejk. Tu je Karlos bio najbolji onda kad je to bilo najpotrebnije.
U drugom setu sedmi gem je bio presudan. Španac je tad napravio brejk i ubrzo završio posao na meču koji je trajao jedan sat i 37 minuta.
Alkaraz je ove sezone pre Tokija osvojio Australijan open i Dohu, a poslednji meč pre US opena odigrao je 14. aprila u Barseloni.
On je u glavnom gradu Japana na putu do pehara savladao Aleksa Mikelsena, Matea Arnaldija, Denisa Šapovalova, Haumea Munara i pomenutog Jiržija Lehečku.
BONUS VIDEO: BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića
Preporučujemo
Izdao Srbiju, a sada i oca!
06. 10. 2026. u 13:03 >> 13:05
UŽIVO ĐOKOVIĆ - DE MINOR! Vodi se žestoka borba u Pekingu (VIDEO/FOTO)
06. 10. 2026. u 12:35
Nakon četiri poraza stigle sjajne vesti za Srbiju u Ligi nacija
06. 10. 2026. u 07:01
SRBIJA JE ZGROŽENA! Sramota o kojoj bruji ceo svet
06. 10. 2026. u 06:21 >> 12:53
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Posle bruke od Engleza, Hrvatima se piše nova katastrofa! Razigrani svetski šampion neće imati milosti na "Poljudu"
Hrvatska će večeras Splitu (20.45) pokušati da zaboravi jednu od najgorih večeri u svojoj istoriji, ali joj u goste dolazi verovatno najteži mogući rival. Španija je u neverovatnoj seriji, postiže golove kao od šale i posle četiri uzastopne pobede protiv "kockastih" jasno je zašto je veliki favorit.
06. 10. 2026. u 07:13
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)