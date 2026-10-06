Problem za Filadelfiju: NBA šampion doživeo tešku povredu
VELIKI udarac Filadelfije pred početak nove sezone!
Košarkaš Seventisiksersa, Ariel Hukporti doživeo tešku povredu Ahilove tetive u predsezonskoj utakmici NBA lige protiv Njujork niksa (120:97).
Ovaj 24-godišnji Nemac se povredio u ranoj fazi meča i morao je da napusti teren posle samo pet minuta. Sve se dogodilo bez kontakta, a saigrači su mu pomogli da napusti parket.
Trener Filadelfijel, Nik Nurs, potvrdio je da će Hukporti biti podvrgnut snimanju desne Ahilove tetive. Prema prvim procenama sledi mu najmanje sedmomesečna pauza.
On je ovog leta stigao u Filadelfiju upravo iz Niksa, sa kojima je prošle sezone osvojio šampionsku titulu.
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