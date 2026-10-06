Evo ko će voditi reprezentaciju Srbije umesto Veljka Paunovića
Veljko Paunović ne može na klupu Srbije protiv Nemačke!
Naime, selektor "orlova" zbog parnih žutih kartona je suspendovan na jednu utakmicu. Neće ga biti na meču sa "pancerima" 13. novembra 2026. godine od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić" u 5. kolu A2 Lige nacija.
Sada se postavlja pitanje ko bi umesto Veljka Paunovića mogao da vodi naš nacionalni tim na "Marakani". Jedno od imena koje se nameće je i Kvinton Forčun, jedan od pomoćnika i najozbiljnije ime u stručnom štabu.
Radi se o čoveku koji je kao igrač kao čudo od deteta otišao iz Južne Afrike u Totenhem, a onda je sa 18 godina došao u Majorku. Ista je tih godina sarađivala sa Atletiko Madridom. Već posle 12 meseci se preselio u glavni grad Španije gde je upoznao Veljka Paunovića. Bili su zajedno tri godine na granici B i A tima "jorganžija". U leto 1999. godine je otišao u Mančester junajted koji je tada bio evropski šampion.
Nije ostavio dublji trag u paklenoj konkurenciji kod Aleksa Fergusona. Ipak, upisao je sedam sezona i preko 100 utakmica. Osvojio je Premijer ligu, Komjuniti šild i Interkontinentalni kup sa "crvenim đavolima." Nastupao je na Svetskom prvenstvu 1998. godine i 2002. godine, a na drugom Mundijalu je čak i upisao i pogodak. Ukupno je za Južnu Afriku dao dva gola na 46 mečeva.
Veljko Paunović ga se setio kada je 2020. godine došao u Reding. Jednostavno mu je bio potreban neko ko poznaje engleski fudbal i ambijent rada na Ostrvu. Od tada su zajedno. U Meksiku je Kvinton Forčun kod Veljka Paunovića imao ulogu trenera zaduženog za individualni rad sa igračima i prekide. Od ostalih pomoćnika, tu je i Nuno Gomeš koji najduže poznaje aktuelnog selektora Srbije.
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